Daft Punk se separa tras 28 años de carrera y lo anuncia con un epílogo en YouTube

En el día de hoy el grupo francés, integrado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, Daft Punk, ha subido un vídeo a su canal de YouTube, titulado Epilogue, anunciando su separación.

El clip pertenece a un fragmento de su película Electroma (2006) en el que uno autodestruye al otro porque este se lo pide. Tras esto aparece el símbolo de la banda con los años 1993-2021. La noticia la ha confirmado Pitchfork a través de Kathryn Frazier, publicista de los franceses.

Las reacciones no se han hecho esperar y en los comentarios del vídeo y en Twitter, ya se pueden leer las lamentaciones y mensajes de los fans, que se encuentran en su mayoría entre desconcertados y tristes.

Daft Punk se separa este es oficialmente el peor día de mi vida — César (@CesarJaimesM) February 22, 2021

Daft Punk revolucionó el mundo de la música desde su primer álbum de estudio Homework (1997). En 2013 publicaron su último disco, Random Access Memories. Desde entonces poco o nada se ha sabido de ellos.

En 2016 colaboraron con el cantante The Weeknd en dos de las canciones de su disco Starboy. No obstante, los fans no han recibido mucho más contenido por parte de ambos desde entonces.

El grupo se formó en 1993 y desde el primer disco alcanzaron una fama notoria y fueron reconocidos. Pero no era solo su música lo que les hacía mover hordas de gente, sino también sus espectáculos en directo y su estética. Sus conciertos en directo eran un show que dejaba al público obnubilado, mientras ellos se ocultaban en sus características máscaras de robot.

El misticismo siempre ha rodeado a esta formación, que ha llevado la música electrónica a otro nivel con influencias en Francia, su país de origen, y el resto del mundo.

La noticia de su separación sorprende porque nadie estaba pensando en ello en este momento, pero pensado en frío, es lógico y tras ocho años sin generar nueva música solo había dos opciones: sacar nueva música o separarse.