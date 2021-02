La Policía disuelve 12 fiestas e interviene en seis botellones durante el fin de semana en Alicante

A su vez, se han impuesto 15 actas por incumplir el toque de queda y no poder justificar los desplazamientos, interceptados en los diferentes controles estáticos de tráfico e itinerantes desplegados en la ciudad. Respecto a los controles perimetrales, la Policía Local ha impuesto 147 denuncias y en total, en los sesenta dispositivos fijos, se han interceptado 7.110 vehículos.

Del resto de sanciones, los efectivos han interpuesto un total de 338 por no respetar las medidas sanitarias. En el operativo desplegado de vigilancia y controles en las playas, paseos y parques, se han denunciado a 56 personas por consumo de alcohol, a otras 63 por no llevar mascarilla y se han disuelto grupos con 58 actas por estar más de dos personas juntas.

Además, la Policía Local ha levantado a los vehículos interceptados 38 actas, otras nueve por no llevar mascarilla, cuatro por no tener la ITV, 14 por no llevar el cinturón de seguridad, tres por no tener seguro y siete por conducir hablando por el móvil.

Igualmente, la Policía Local ha sancionado a tres establecimientos por incumplir horarios y las medidas de seguridad.