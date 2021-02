La guerra entre los miembros de la familia Pantoja continua. Este fin de semana Kiko Rivera entraba en directo en Sálvame para confesar que estaba molesto con su hermana, Isa, y su prima, Anabel, por los comentarios que habían hecho en televisión sobre sus problemas con las drogas. El Dj confesó estar centrado en su mujer y sus hijos y reconoció que está más distante con el resto de su familia.

Algunos siguen sorprendiéndose de la actitud de Isabel Pantoja al enterarse de los problemas de drogadicción de su hijo. Según contó el propio Kiko, cuando su madre supo de sus hábitos lo acompañó durante una semana en su casa de El Rocío y, después, no se preocupó por su futura evolución.

La cantante ha sido muy criticada por su papel en los momentos más complicados de la vida de sus hijos, no obstante, ella aún no se ha pronunciado al respecto. El copresentador de El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat, ha sido de los más críticos con la tonadillera y ha confesado, en varias ocasiones, no entender la actitud de Pantoja a la hora de tratar ciertos problemas familiares.

El periodista ha apoyado las palabras de Irene Rosales en Viva la vida cuando defendió que lo primero para una madre son las necesidades de los hijos: "¿Qué hay más importante que un hijo?", ha comentado el colaborador. Asimismo, Joaquín ha criticado que Pantoja solo intentara distraer a su hijo durante una semana para ayudarlo con su adicción: "Una rehabilitación de un problema con las drogas no dura una semana", ha añadido.

Una de las colaboradoras de AR ha defendido a la artista y ha opinado que una madre no puede ayudar de la misma manera a un hijo que vive con su mujer y sus nietas, a uno que convive bajo su mismo techo. "Pero tu madre también tendrá que estar de alguna manera en casa o algunos fines de semana o llevarlo un fin de semana a montar a caballo en Cantora o lo que sea...", ha replicado Prat.