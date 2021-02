Jordi González reaparecerá en televisión para presentar un gran 'reality'

El presentador Jordi González se ha tomado un respiro de la televisión e incluso de las redes sociales y llevaba muchos meses sin aparecer ni por la una ni por las otras.

Pero ahora el propio profesional ha sido el que ha anunciado que está próximo a volver al trabajo, justo en unas semanas, cuando comience la nueva edición de Supervivientes.

Así lo ha anunciado en el programa de radio Versió de RAC1, donde ha avanzado que él será el presentador de los debates de Supervivientes, conocidos como Conexión Honduras.

En mayo del año pasado el presentador cerraba todas sus redes sociales, coincidiendo con su desaparición de la televisión, lo que provocó muchas especulaciones.

Él mismo tranquilizaba con unas declaraciones a Yotele, en las que afirmaba: "No ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar. Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones. En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme".

Llegada la nueva edición de La casa fuerte sorprendió que fuera Sonsoles Ónegala elegida para presentar sus debates y no Jordi González, como solía ocurrir en el resto de realities de la cadena.

Sin embargo, aunque el regreso se ha pospuesto algunos meses más, al parecer por fin ha llegado el momento de que Jordi González vuelva a ponerse ante las cámaras.

El regreso de Jordi González ya se anunció en el vídeo promocional que Mediaset publicó con la llegada del 2021, en el que avanzaba su programación del nuevo año y en el que aparecía Jordi González diciendo "viajemos juntos a paraísos inolvidables".