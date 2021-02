Momento surrealista en 'Sálvame': Paz Padilla se cuela en una tienda de Dior y se topa con Jaime de Marichalar

Este viernes por la tarde, Sálvame vivió uno de sus momentos más surrealistas de la mano de su presentadora, Paz Padilla. Con el objetivo de averiguar si las botas de Raquel Bollo eran de una marca de lujo o simplemente una copia, la conductora del programa se desplazó en directo hasta la milla de oro de Madrid, donde se topó con Jaime de Marichalar.

El debate comenzó al cuestionar el alto tren de vida que parece llevar Raquel Bollo, que posa en sus redes sociales con artículos de lujo. En concreto, el programa se centró en unas botas de Dior de más de 1.000 euros, con las que Bollo aparece en Instagram.

Con la intención de saber si esas botas son auténticas o una falsificación, Paz Padilla abandonó el plató de Sálvame y se dirigió, en pleno directo, a una tienda de esta conocida marca en pleno centro de Madrid. "Vamos a entrar en Dior, no me lo creo. Llevo una foto de Raquel Bollo, que llevaba unas botas con las que la gente está pensando si son auténticas o no son auténticas", comentaba la presentadora y humorista antes de entrar en el establecimiento.

Su llegada a la tienda Dior no fue bien acogida por sus trabajadores, que en un primer momento le impidieron el paso y posteriormente le dejaron entrar solo a ella, dejando al equipo que la acompañaba de puertas para fuera.

Los trabajadores de la tienda no daban crédito al momento que estaban viviendo, con Paz Padilla corriendo cada poco hacia la puerta para contar a cámara todo lo que un trabajador le iba contando sobre los detalles de las botas.

En uno de estos momentos, aparece en el interior del establecimiento Jaime de Marichalar, que se dirige hacia la puerta de salida mientras Paz Padilla corre tras él: "¡Hola! ¿Eres Marichalar? Encantada, ¿cómo estás? Estamos en directo en Sálvame", le dice la presentadora, a lo que Marichalar trata de huir hacia el interior.

"No le vamos a molestar. Echa la cámara para allá, que va a salir Marichalar. ¿Cómo está usted? ¿Viene a comprar algún regalito? Él no quiere que se le enfoque", comenta Paz Padilla. Finalmente, la cámara deja de enfocarle y el exmarido de la infanta Elena consigue salir de la tienda.