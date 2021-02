Les exportacions valencianes cauen un 8,1% el 2020 fins als 28.623 milions d'euros

20M EP

NOTICIA

Les exportacions de la Comunitat Valenciana es van reduir un 8,1% fins als 28.623 milions d'euros el 2020, un any marcat per la pandèmia de la Covid-19, en el qual es va situar com la tercera regió amb més vendes a l'exterior per darrere de Catalunya (66.265 milions d'euros) i Madrid (29.254 milions).