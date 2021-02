Puig creu que la presó "no és la millor resposta" per a delictes de llibertat d'expressió i advoca per "actualitzar-los"

Així s'ha expressat Puig en una entrevista concedida a Europa Press en la qual ha mostrat la seua "preocupació" pels incidents que s'estan registrant en les protestes per a demanar la llibertat del raper Pablo Hasél. "Qualsevol situació d'enfrontament i qualsevol moment de violència, siga com siga em produeix un profund neguit", ha manifestat.

Pel que es refereix a la situació de Hasél, Puig ha argumentat que "per als delictes de llibertat d'expressió no és la presó la resposta adequada, la qual cosa no vol dir que no haja de tindre resposta". Preguntat sobre un possible indult, ha indicat que és una qüestió que li correspon al Govern central.

En aquest sentit, ha apuntat que sí hi ha afirmacions que poden tindre "algun tipus de determinació injuriosa o calumniosa": "Indicar que s'està a favor que es liquide una persona, jo per descomptat mai avalaré eixe tipus de qüestions, però si que avalaré que es puguen dir". Sobre aquest tema, ha rebutjat continguts que "afecten una defensa de posicions molt polaritzades o fins i tot violentes".

D'altra banda, respecte a les concentracions Puig ha assegurat que "és evident és que en aquest país està reservat el dret de manifestació, el dret, concentració, però ha de fer-se des de des d'una posició clarament pacífica i no violenta". De fet, considera que la majoria de persones que assisteixen a aquestes concentracions mantenen aquesta posició, encara que "pot haver-hi grups organitzats o no organitzats que actuen d'una manera no conscient d'allò que és la convivència".

"EXCESSOS"

Igualment, ha apuntat que "també pot haver-hi excessos per part d'alguna persona dels cossos de seguretat", una cosa sobre la qual ha apuntat que la delegada del Govern, Gloria Calero, ha iniciat una investigació. "Per descomptat, si algú en l'espai públic ha comès algun error, ha de tindre també conseqüències", ha manifestat.