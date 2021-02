Joaquín Cortés y Mónica Moreno ya han sido padres por segunda vez

El anuncio fue a mediados de diciembre, asegurando que aún estaban "en una nube" y "emocionados" y en apenas dos meses ya está aquí: Joaquín Cortés y su pareja, la psicóloga Mónica Moreno, han dado este jueves la bienvenida a su segundo hijo.

Tal y como ha asegurado la revista ¡Hola!, el bebé ha llegado al mundo en la Clínica San José, en Madrid, aunque aún no se saben más detalles como el peso o, sobre todo, el nombre que han decidido para el hermano pequeño de Romeo, que llegó al mundo hace ya casi dos años.

Parece ser que febrero será a partir de ahora aún más si cabe todo un mes de celebración en su casa. Primero llega el cumpleaños de Mónica, que es el día 8, como se encargó de hacer saber el bailaor en una sentida publicación que le dedicó a modo de felicitación.

"Hoy 8 de febrero cumple años una supermamá, una increíble mujer y persona que cuida incondicionalmente de todos nosotros. Que nos ama y nos enseña a luchar cada día. Eres luz, eres fuerza, eres valiente... y no puedo estar más feliz y orgulloso de la familia que estamos creando juntos. Ya no imagino la vida sin vosotros", le escribía Cortés a su esposa, que ha cumplido 37 años.

El siguiente aniversario será el del nuevo miembro de la familia y, por último, el de Joaquín, que cumplirá 52 años la semana que viene (el día 22). Ya será en octubre cuando le toque al primogénito su tarta con velas, aunque pocas horas antes de dar a luz la psicóloga le dedicó una larga "Carta a mi Romeo" con un álbum de fotos en la bañera.

"Papi y yo pensábamos que era el mejor regalo que podíamos dejarte en esta vida", le explica a su hijo, del que no sabe si algún día leerá ese post, sobre la llegada de su hermanito. "Y espero que así sea mi niño precioso, no deseo nada más en este mundo que hacerte feliz. Te mentiría si no te digo que ahora estoy muy asustada porque no sé cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a evitar que sufras más de lo natural por ser un principito destronado. Me da pánico hacerte daño", le explica en un momento dado.

"Ojalá no cambie nuestra relación, aunque todo el mundo me diga que sí. Ojalá no me rechaces porque te sientas herido. Y ojalá si algo te pasa me dé cuenta a tiempo. No quiero que nuestra conexión cambie si no que crezca, mi niño, no quiero verte de pronto como un chico mayor, aunque me digan lo contrario, porque no lo eres, solo tienes dos años. Y ojalá mis brazos sigan siendo tu refugio", le asegura finalmente con amor maternal.