Almeida advierte que Madrid está "prevenida" ante posibles nuevas protestas este fin de semana por Hasel

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que la ciudad está "preocupada y prevenida" ante las posibles protestas que se puedan convocar a lo largo del fin de semana a favor del rapero Pablo Hasel para, a renglón seguido, preguntarse "dónde está Pedro Sánchez".

En entrevistas en Telecinco y Antena 3, el primer edil madrileño ha exigido a Sánchez "que ponga orden en su gobierno porque España no se merece este espectáculo". El regidor está "del lado de las declaraciones de (la vicepresidenta Carmen) Calvo (que pidió al portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que no alentara las protestas) y no con Unidas Podemos, que alientan".

Echa en falta una comparecencia pública del presidente del Gobierno dirigiéndose a los españoles porque "la última noticia es en Twitter celebrando que tecnología española llegue a Marte". "Yo también lo celebro pero nos alegraríamos más si condenara" lo que ha ocurrido en las últimas horas en las calles del país "y pusiera orden en su gobierno", ha apostillado. "Está muy bien lo de Marte pero la prioridad está en las calles de España", ha remachado.

También ha reiterado que el Gobierno central sí se ha pronunciado tras los disturbios, "unos en un sentido (en referencia a Calvo y al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que respaldó la actuación de la Delegación del Gobierno en Valencia), otros en medio, como (la portavoz del Gobierno, María José) Montero (que defendió que Echenique puede expresar libremenente sus opiniones en las redes) y luego Pablo Iglesias y Alberto Garzón".

"Jaula de grillos"

"Son gobierno y están a favor de aquellos que han generado estos disturbios violentos", ha advertido Almeida, que también se ha referido al tuit de Echenique. "Como gobierno son una jaula de grillos, unos dicen una cosa, otros otra pero, poniendo como ejemplo de gobierno de coalición el del Ayuntamiento de Madrid, puede haber opiniones diferentes pero no contradictorias en asuntos tan determinantes en la calidad democrática", ha sostenido.

Almeida se ha preguntado "cómo se puede amparar a personajes que quieren incendiar España" y "dónde está Pedro Sánchez". "No le escuchamos desde el 30 de diciembre que compareció ante los medios de comunicación. Le decimos que ejerza de presidente y dé la cara", ha instado.

Madrid, "prevenida"

La ciudad está "prevenida" por lo que pueda pasar el fin de semana porque están "corriendo convocatorias con la misma finalidad que la del miércoles, que no es la de defender la libertad de expresión porque se puede uno manifestar a favor de Hasel en democracia y no acabar en violencia, como en Alcalá de Henares, porque en Madrid trataron de quemar la ciudad".

Con Delegación de Gobierno, con José Manuel Franco al frente, el Ayuntamiento está "muy en comunicación". Así el miércoles por la noche telefoneó a Franco para darle su "enhorabuena por la actuación de la Policía Nacional", un mensaje que reiteró un día después por carta, donde le pedía que transmitiera a los agentes heridos sus deseos de pronta recuperación.

"Estamos absolutamente coordinados porque en Madrid no consiguieron sus objetivos, que eran daños más graves, incendiar Madrid, por así decirlo, pero han encontrado unos cuerpos de seguridad extraordinarios en su labor y un plus, que no hay cobertura institucional para los violentos. Delegación, Ayuntamiento y Comunidad coincidimos en el mensaje de respeto a los derechos fundamentales y tolerancia cero con quien quiere incendiar Madrid", ha destacado.

Martínez-Almeida cree que detrás de los disturbios están "movimientos radicales antisistema cuyo caldo de cultivo es el populismo", cuando "responsables políticos mandan mensajes de amparo". "Son radicales extremistas, posiblemente de extrema izquierda", ha identificado.