El PP defiende su Ley de rescate ante "la ineficacia" del Ejecutivo y el PSOE arguye que ésta "solo traería retrasos"

Durante su defensa, Alfonso Domínguez ha señalado que esta Ley "se podría poner en marcha mañana mismo" pero el PSOE "no quiere tramitarlo" y, por tanto, "ni siquiera lo quieren tomar en consideración". La Proposición, por tanto, ha quedado rechazada.

Así las cosas, ha criticado el diputado del PP "este Gobierno vende propaganda pero ni pone dinero, ni paga ayudas porque solo está preocupado por su supervivencia política".

En su discurso, Alfonso Domínguez ha criticado "las medidas ineficaces" del Gobierno de La Rioja en diferentes sectores como pueden ser el turismo, el sector de la belleza, de la enseñanza no reglada, peluquería, hostelería, restaurantes.... mientras que el PP defienden que todos estos sectores son el "futuro de nuestra comunidad".

"Tras 115 días de cierre en 2020 y un mes en lo que llevamos de 2021 además de las restricciones de horario y aforo... se merecen ayudas porque se les han destrozado muchos sueños", ha afirmado el diputado 'popular'.

Por eso, ha continuado, desde la oposición "queremos indemnizar y compensar a todos los negocios cerrados o restringidos por la crisis" y piden "salvar estos negocios" garantizando que "se pueden pagar ayudas de forma rápida. Solo se exige voluntad política ante el desconcierto sin paliativos del Gobierno de La Rioja y consejeros que huyen en plenas crisis u ofrecen ayudas fantasmas o ridículas que no llegarán al bolsillo de la gente en meses".

Así las cosas, ha indicado Domínguez, el PP propone "poner 70 millones de euros encima de la mesa para todos ellos, una Ley con ayudas estables, transparentes y para todos los negocios". Una ley que es "de justicia, de certezas, de transparencia, de igualdad de oportunidades y de confianza en el futuro de La Rioja".

ESTA LEY SUPONDRÍA "UN RETRASO EN LAS AYUDAS"

Por su parte, en el turno en contra, el diputado del PSOE, Francisco Ocón, ha recordado que en la anterior crisis económica "el Gobierno de España -liderado por el PP- no dedicó ni un solo euro a ayudar a estos sectores" y en el caso regional, el Gobierno de Pedro Sanz "se gastó en los últimos cuatro años de su legislatura 15 millones de euros en publicidad y propaganda".

Por su parte, ha continuado, desde el Gobierno de La Rioja y la ADER se ha trabajado "para proteger a los autónomos y las empresas para preservar la economía de la región y el mantenimiento del empleo".

Además, ha explicado, "con todas las dificultades que ha traído la pandemia, desde el Gobierno de La Rioja y ante lo que insinúa el PP sí que hay control a la hora de gestionar el dinero público porque es el de todos e, incluso este año, se ha mejorado en agilidad y en digitalización de la ADER. También se han aprobado nuevos planes para ayudar a los más afectados por la tercera ola provisto de 12 millones de euros".

"Sabemos que las ayudas que se pueden dar nunca van a ser suficientes" pero queremos ayudarles a "volver a funcionar" porque "la pandemia todavía no ha terminado", ha afirmado Ocón. Así las cosas, ha indicado, "no votamos en contra de la economía riojana, como parece que quiere decir el PP, pero ha tocado abordar la gestión más complicada en 100 años".

"No voy a detallar el Plan de Emergencia que presenta el Gobierno pero lo que quiero dejar claro es que votamos en contra de esta toma en consideración porque es un retraso en la concesión de ayudas. El PP debería decir a los ciudadanos que la aprobación de una ley no es de hoy para mañana", ha finalizado Ocón.

Por parte del Grupo Mixto, la diputada de IU, Henar Moreno, ha anunciado su voto en contra porque, a su juicio, son "fundamentales" las ayudas de urgencia anunciadas ayer mismo por el Ejecutivo regional que se podrán pedir a través de la ADER el próximo lunes y, por tanto, "no quería que esta toma en consideración supusiera retrasos".

Desde Cs, Alberto Reyes ha lamentado que el Ejecutivo "va tarde en las medidas" porque "no han aportado ayudas contundentes" y le ha recordado que "no es incompatible pedir más ayudas y no querer que muera gente". Aún así, ha explicado, la Ley del PP "es una tomadura de pelo porque solo embarra la situación en la que nos encontramos y la técnica que utiliza no es la mejor".