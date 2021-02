La jutgessa del cas Imelsa obri una peça separada sobre contractacions en els ajuntaments d'Énguera i Requena

20M EP

NOTICIA

La jutgessa substituta del Jutjat d'Instrucció 18 de València ha acordat mitjançant una interlocutòria la formació d'una nova peça separada, la K, en el marc de l'anomenat 'cas Imelsa', per a investigar suposades irregularitats en contractacions dels ajuntaments de Requena i Énguera durant l'any 2013 per servicis que presumptament no van ser prestats.