La surrealista experiencia de las Azúcar Moreno en las aplicaciones para ligar

Toñi y Encarna Salazar, las Azúcar Moreno, visitaron este miércoles El Show de Bertín para hablar sobre su último disco, El secreto, que grabaron antes del confinamiento y ya ha visto la luz.

En la distendida charla, además, hubo momentos para las anécdotas, como, por ejemplo, cómo son sus artimañas para ligar. Entonces, Toñi comentó que utiliza algunas plataformas para ello, comoFacebook o Tinder. "Estamos muy mal, malamente, fatal. Bueno, hace poco he ligado con uno del Facebook, pero me da cosa, solamente hemos estado guapaseando", confesaba la artista. "He empezado a ligar por Facebook", anunciaba.

Eso sí, no es la única plataforma, ya que también se ha apuntado a Tinder. Bueno, mejor dicho su nuera. "A mí mi nuera me dijo: 'Toñi, tú estás muy sola. Tienes que buscarte un hombre'. Y yo le dije: 'No es que lo necesite, pero de vez en cuando un meneíllo está bien'. Y me metí". Así, su nuera colgó las fotos, pero de espaldas para que no se la reconociera.

"El problema es que a mí, como soy tan exigente, me va a costar la vida"

Y ahí empezó su aventura en las app para ligar. "El problema es que a mí, como soy tan exigente, me va a costar la vida. Cuando comencé a ronear, lo primero que pregunté es: '¿Te gustan los chicos o te gustan las chicas?'. Yo soy directa. Por eso quise saber: '¿A ti qué te gusta, la carne o el pescado?'. Que a veces me estoy liando yo con la carne y el pescado". En definitiva, una experiencia en la que Toñi ha encontrado de todo un poco. "Hay gente muy rara", sostiene.

"Yo vi una foto y pensé que qué buena presencia, pero luego te mandan la foto de verdad dices: '¿Cómo? No, hijo no'. ¡Antes muerta!"

Además, relató una experiencia que no le dejó buen sabor de boca. "Yo vi una foto y pensé que qué buena presencia, pero luego te mandan la foto de verdad dices: '¿Cómo? No, hijo no'. ¡Antes muerta!", contó.

Por su parte, Encarna está más alejada de la idea de su hermana y no le gusta demasiado conocer gente por esta vía. "Me quisieron meter de cabeza. Yo, si quiero ligar, ligo de otra forma. Eso no me gusta", advirtió. "¡Pues dime tú con el confinamiento cómo vamos a ligar! ¡Que los años pasan!", replicaba Toñi. "Prefiero que pasen sin alguien que no me gusta o con alguien que merezca la pena. Pero tengo que conocer a la persona. Esto de estar ahí sin saber con quién vas o sin saber quién es, perdona, pero no", le contestó, de nuevo, Encarna.