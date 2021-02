El PSOE dice que Carretera de Cádiz es el distrito malagueño "más castigado presupuestariamente"

El líder socialista lo ha defendido así poniendo como ejemplo el distrito de Carretera de Cádiz, "el más densamente poblado de nuestra ciudad y en el que las cuentas de 2020 sólo destinaron 2,6 euros por cada habitante, algo absolutamente denunciable".

Así lo ha manifestado Pérez junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina, y a representantes de la asociación de vecinos de La Luz, como su presidente Juan Cortés.

En este sentido, Pérez ha recriminado al alcalde, Francisco de la Torre, "porque castiga a los vecinos de los barrios como el de La Luz, porque no escucha las demandas de los malagueños que le piden mayor atención y mantenimiento en sus calles, que arregle el mobiliario roto y que los baldeos tengan tanta regularidad como en calle Larios, porque en La Luz hay mucha suciedad".

Por eso, ha expresado que "ya que este año no hay que cumplir con la regla de gasto, animamos al equipo de gobierno a confeccionar un presupuesto expansivo, que invierta más en los barrios de Málaga, que mejore la habitabilidad".

El socialista ha agregado que "en este momento hay que endeudarse si fuera necesario para combatir la pandemia con inversiones allí donde los malagueños lo demandan de forma histórica, como es el caso de los vecinos de La Luz, porque en una barriada habitable y en buenas condiciones hay consumo, algo que sin duda agradecerán mucho los autónomos del comercio local".

"Los barrios de la ciudad son el corazón de Málaga", ha dicho el socialista, que advierte a De la Torre "que no vamos a permitir que se abran los parques infantiles sin que previamente se hayan limpiado y desinfectado correctamente; que vamos a seguir dando la batalla para que las calles se baldeen, y que no vamos a permitir la imposición de la zona azul en los barrios trabajadores donde no haya consenso con los vecinos".

De hecho, ha recordado que hace unos días informó de que "hay unos informes en poder de Smassa, la sociedad de aparcamientos, que estudian la implantación del SARE en otras zonas de la ciudad". "Es decir, que De la Torre quiere hacer más caja con el aparcamiento en los barrios de Málaga. No se lo vamos a permitir. Estamos a la espera de que la empresa municipal nos facilite esos informes y descubriremos las verdaderas intenciones del alcalde", ha apuntado.

Volviendo a la negociación del presupuesto, Pérez ha recordado al alcalde que los socialistas están a la espera de reunirse de manera bilateral con él para confeccionar "unas cuentas donde todos participemos con nuestras aportaciones. Desde hace días, los responsables de economía de nuestro grupo negocian con el equipo de gobierno".

"Pero es necesaria esa reunión bilateral entre el alcalde y el portavoz del PSOE. Así se comprometió De la Torre y tiene una palabra que cumplir", ha zanjado el líder socialista.

Por su parte, la viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha expresado que "el desgobierno del PP en la ciudad de Málaga se muestra claramente en los barrios, con el mal estado de las aceras, la falta de mantenimiento de las zonas verdes, la imposición de la zona azul allí donde los vecinos le han dicho que no la quieren, y donde Paco de la Torre promete cosas que después no cumple".

Medina se ha referido con esta a la asociación de vecinos de La Luz, cuyo presidente, Juan Cortés, recibió una promesa por parte del regidor, "que aumentara la limpieza en las calles de la barriada, con baldeos, y que habría un plan integral de mejora y mantenimiento, tanto del mobiliario como de las zonas verdes, además de la reparación de aceras que se encuentran en mal estado". "De la Torre no ha cumplido su palabra aún", ha criticado.

"Al historial del alcalde le tenemos que dar un suspenso en atención a los barrios, no escucha a los vecinos. Porque en Huelin le está pidiendo cada tarde, cacerola en mano, que quite la zona azul, una imposición que va a extender a otras zonas de la ciudad; la gestión de Parques y Jardines es un verdadero desastre, y la limpieza y desinfección de los parques infantiles es inexistente", ha dicho.

La viceportavoz socialista ha pedido al primer edil "que no engañe a los presidentes de las asociaciones de vecinos" y que "deje de ser manso con la Junta de Andalucía", poniendo como ejemplo "la pleitesía en momentos en que debería haber exigido una ampliación de los profesionales sanitarios en los centros de salud de los barrios".

"Él no ha hecho absolutamente nada para alzar la voz a la Junta Andalucía, para decirle que necesitábamos más sanitarios y más medios para atender a los vecinos de aquí, de la barriada de la Luz y de otras barriadas de esta ciudad, como tampoco lo ha hecho para pedir más profesores en los colegios para bajar la radio en las aulas", ha lamentado.

Para la responsable socialista, "el alcalde llega tarde y mal, porque no escucha las reivindicaciones de los vecinos, no atiende a sus demandas que son justas y razonables porque quieren vivir con dignidad. Es necesario y urgente que lo haga", ha zanjado Medina.