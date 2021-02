Este martes, Ya es mediodía intentó conocer un poco más sobre OnlyFans de la mano de Manuel Reyes, un chico de 28 que publica contenido erótico en esta plataforma. Sin embargo, este joven aseguró que no tuvo una muy buena experiencia con Sonsoles Ónega durante su entrevista, y lo hizo saber horas después en su Instagram afeando la actitud de la presentadora.

Durante el Fresh, la corta sección final del programa, dieron paso a Reyes para que contara su experiencia creando contenido para OnlyFans, servicio con el que explicó que había llegado a ganar un máximo de 3.500 euros al mes. El invitado explicó su funcionamiento comparándolo con el de otra plataforma de pago, Netflix, y también dijo que su entorno más cercano se había tomado bien que trabajara en esto.

Sin embargo, la entrevista fue corta y muy rápida sin casi tiempo para responder y terminó con un comentario de Sonsoles Ónega que a él no le gustó: "A mí es que lo del dinero fácil no me termina de gustar".

'Ya es mediodía'. MEDIASET

En ese momento, su compañero Miguel Ángel Nicolás le respondió que "no es fácil". "No se puede comparar con una plataforma de creación audiovisual, para empezar", continuó la presentadora refiriéndose a Netflix. Después, despidió al invitado sin posibilidad de réplica.

Manuel Reyes acudió después a su Instagram para expresar cómo se había sentido en la entrevista con la actitud de la periodista: "Desde un primer momento, noto como que la presentadora va poniendo caras, intenta devaluar mi trabajo, no está interesada".

Aun así, sí dio las gracias a Miguel Ángel Nicolás, Alba Carrillo e Isabel Rábago, pues se les veía mucho más interesados preguntando con interés: "Yo contesto educadamente, porque mi madre me ha enseñado educación, cosa que, por parte de la presentadora, ha notado una ausencia increíble".

"Cariño, el dinero fácil no existe. Porque a lo mejor es más fácil que te maquillen y leas en un teleprompter todo lo que tienes que decir", respondió Manuel Reyes a Ónega. "Detrás de esos 3.500 dólares al mes, hay mucho trabajo como para que ahora me vengas a decir que es dinero fácil".

"Me cansan los prejuicios, me cansa tener que aguantar eso", continuó el joven. "Me he sentido humillado públicamente por una ignorante que ni ha tenido el mínimo interés en saber de lo que iba a hablar".

"No me llaméis a que cuente algo, si no vais a tener ningún interés", sentenció Reyes refiriéndose solo a la presentadora, y no a los colaboradores. "No tengo por qué pasar por ese mal trago para estar ahora en mi casa sintiéndome mal, como si valiera una mierda, porque no creo que sea así".

El creador de contenido, tal y como confesó en el programa, lleva un año en ERTE en su empleo actual en un hotel, por lo que defendió que durante su vida ha trabajado mucho: "Parece que porque trabaje en OnlyFans antes de estar en un ERTE, soy peor persona que uno que haya empezado en medio de la pandemia".

"Cada uno haga lo que quiera con su cuerpo y con su vida", defendió, apuntando a las críticas que diferencian entre los que usan la plataforma "por necesidad" o "por vicio". "Tengo la sensación de que he dado la entrevista para nada, para que se devalúe mi trabajo. Me he sentido insultado".