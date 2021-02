Condemnen a 8 mesos de presó un evasor fiscal alacantí que tenia dipòsits ocults en la filial suïssa d'un banc

Al condemnat se li considera autor d'un delicte contra la Hisenda Pública i d'un delicte de blanqueig de capitals amb les circumstàncies atenuants de dilacions indegudes i de reparació del dany, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

A més d'imposar-li quatre mesos de presó per cadascun d'eixos delictes, el tribunal ha condemnat el defraudador a pagar multes que sumen 300.000 euros i a indemnitzar amb 378.619 l'Agència Tributària.

Durant el juí celebrat el 19 de novembre del passat any, l'acusat va reconéixer els fets i la seua defensa es va adherir a les peticions formulades en les seues conclusions definitives per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.

La investigació es va iniciar per una denúncia presentada per la Fiscalia Anticorrupció el 28 de juny del 2013 davant el Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, que va remetre la causa tres anys després a un jutjat de la ciutat alacantina de Sant Vicent del Raspeig, on tenia el seu domicili fiscal el contribuent.

Segons els fets declarats provats per l'Audiència d'Alacant, l'acusat va defraudar a Hisenda 378.619 euros en ocultar en la seua declaració de l'IRPF de l'exercici 2007 diferents rendes relacionades o derivades d'inversions que mantenia ocultes en l'entitat bancària HSBC Private Bank Suisse.

El condemnat va ingressar en un compte judicial l'import de la quota defraudada dos dies abans que se celebrara la vista oral, per la qual cosa la Sala, tal com van sol·licitar totes les parts, li ha aplicat l'atenuant de reparació del dany.

També ha apreciat l'atenuant de dilacions indegudes a la vista del "començament tardà de la investigació penal, propera a la prescripció" i que malgrat la complexitat de la causa la durada total de la instrucció i enjudiciament s'ha allargat més de set anys.