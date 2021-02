La Fiscal Superior afirma que la vacunación frente a la Covid-19 requiere "claridad y transparencia"

"Están saliendo muchas noticias de prensa que están alarmando a la gente y no se hasta que punto son o no ciertas. Hay que tramitar las diligencias e investigar, creo que es un hecho que ahora mismo nos preocupa muchísimo a toda a la sociedad, porque hoy por hoy es lo único que estamos todos esperando y creo que no hay bien más preciado que una vacuna en estos momentos", ha explicado Fernández.

Por eso ha destacado que lo que se busca es "Sí realmente no ha habido nada y todo ha sido todo correcto tranquilizar a la sociedad de que esperen con calma que las cosas van por su curso y se están haciendo bien y si ha habido algo extraño pues le parece que eso se merece una sanción social y si es posible también una sanción penal".

Ha insistido en que "viendo que lo que hay es un bien escaso en estos momentos", un ejercicio de transparencia "también nos viene bien a todos".