Cvirus.- Puig afirma "absoluta" voluntat de diàleg amb hoteleria i diu que no s'imposen restriccions innecessàries

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterat aquest dilluns que el Govern valencià no imposa "cap restricció que no siga necessària" i ha posat l'accent que la prioritat és la salut, així com que els bars i restaurants no són els únics espais on es donen contagis de coronavirus.