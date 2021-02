La actuación de Ágatha Ruiz de la Prada en el concurso de El desafío ha recibido muchas críticas. La diseñadora tuvo que interpretar Another Day of Sun, una de las escenas más memorables de la película La La Land. Interpretado por Emma Stone, este plano secuencia está lleno de vida acompañado por luces brillantes y bailes de lo más virtuosos.

La diseñadora se mostró muy nerviosa, perdiendo el ritmo de los pases de baile y sin saberse bien la letra de la canción para interpretar correctamente el playback. El jurado de El desafío fue muy duro con la concursante que no se tomó con buen humor las críticas. El encontronazo más destacado fue el protagonizado junto a Juan del Val. La disputa continuó incluso después del programa, ambos publicaron varios mensajes en redes sociales.

El programa Espejo público ha emitido este lunes la secuencia del programa donde puede verse a la diseñadora no muy cómoda. Los colaboradores se han reído de la poca gracia de la Ágatha para interpretar el número. "¡Ay, pobre!", ha exclamado Susanna Griso. Una de la colaboradoras ha explicado que "no se sabía ni la letra" y que, por ello, el resultado no fue muy bueno.

"Ay que desgana, nena, ay que desgana", ha bromeado el colaborador Diego Revuelta. "¿Esto era el ensayo?", ha preguntado confundido Roberto Brasero. El resto de colaboradores han respondido que no, que se trata de la actuación final y que la diseñadora no se sabía ni el playback y, aún así, se molestó con las críticas del jurado.

"Me recuerda a las funciones del cole que siempre hay una que va como atrasada mirando a las compañeras de al lado para copiarse", ha comentado la presentadora entre risas. Revuelta ha explicado que la escena original desprende "alegría", algo que no se reflejó en el rostro de la concursante. "Ella está con una cara de susto, de espanto total", ha añadido Griso.