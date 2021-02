Unas incendiarias declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada ya lo vaticinaban: en el programa de este viernes de El desafío habría un conflicto con Juan del Val. Y es que, la diseñadora más colorida aseguró que se había sentido profundamente atacada por el colaborador, que era un orgulloso y se había vuelto loco por la presencia de Pilar Rubio, hasta tal punto que la diseñadora había querido abandonar el concurso.

¿El motivo de la trifulca? Las duras críticas de él a la prueba de ella. Y es que, la artista tuvo que recrear Another Day of Sun, el icónico plano secuencia de La La Land (2016). En él, Emma Stone se pasea entre los coches de un atasco mientras hace todo tipo de bailes y canta a un ritmo vertiginoso. En el reto, la diseñadora hizo playback.

Sin embargo, su dominio de la letra no fue suficiente para el jurado. El más duro fue, como era previsible, Juan del Val, que recriminó que Ruiz de la Prada no se supiera nada de ella, ni siquiera "el fina de las palabras". "Que se te dé mal bailar es otro tema, pero el número es muy, muy mejorable", añadió.

Por su parte, Santiago Segura destacó la comicidad del número y aseguró que la mujer parecía una niña lánguida e ingenua que no se había preparado nada y a la que habían obligado a bailar. "El peor playback que he visto en mi vida, parecía un ventrílocuo malo", dictaminó. En esa línea, Ruiz de la Prada dijo que buscaba "hacer divertida" y "agathiza" la actuación pues, para ella, aprenderse la letra era misión imposible.

Le echó un capote Pilar Rubio, quien acudió como invitada y se había enfrentado a esa misma prueba en otra ocasión. La presentadora dijo que, en su momento, lo más duro fue memorizar la letra, que era "enrevesada y muy difícil". Por último, Tamara Falcó también destacó que había sido una escena divertidísima y que se quedara con que la había hecho ella.

Entonces, Del Val interrumpió para decir que no podían quedarse con esa valoración: "No podemos decir que está bien, porque es todo lo contrario. Después podemos divertirnos, pero bien no está". Sin embargo, la cosa no quedó ahí.

Después, a la hora de las votaciones, Ágatha obtuvo la peor puntuación y lamentó que a Juan del Val no le gustara su "ropa". Este, muy serio, le dijo que no malinterpretara lo que no había dicho, y que le encantaba tanto su ropa como ella. Por su parte, las redes sociales le dieron la razón a Juan del Val y compartieron todo tipo de memes y bromas sobre la actuación de la diseñadora.

Agatha solo erró en una o dos frases de la canción #eldesafío5pic.twitter.com/6pEYLengLB — Carlos Morales (@cfmguerra) February 12, 2021

Agatha inventandose la letra de la canción #eldesafio5pic.twitter.com/4tLqvHvwev — andrea; en pleno trauma🎪 (@andreuuca) February 12, 2021

#ElDesafío5 Emma Stone viendo el número desde su casa. pic.twitter.com/UwmyShr1Ul — Alexis Romero🏳️‍🌈 (@alexisromloz) February 12, 2021

Viendo la intensidad y la gracia del baile de Ágatha Ruiz de la Prada. #eldesafio5pic.twitter.com/q3IeJO67Nq — CookieTriki (@cookietriki) February 12, 2021