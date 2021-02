Este sábado, Massiel fue la primera entrevistada del Deluxe. La cantante es una de las invitadas más recurrentes del programa, y siempre que acude deja todo tipo de titulares sobre política o prensa rosa. Si ya en su última aparición, en noviembre, dejó clara su animadversión por Podemos y Albert Rivera, en esta ocasión fueron otros temas los que protagonizaron la conversación.

Y es que, le preguntaron a la artista por su opinión respecto a la última polémica causada por la monarquía: la noticia de que la princesa Leonor estudiará en un prestigioso centro educativo de Londres. La mujer comentó que no le parecía algo necesariamente malo, pues se pagaría con la asignación económica a la monarquía "y esta no se ha subido el sueldo, en cambio los políticos sí", dijo.

Sin saberse muy bien cómo, terminó haciendo unos comentarios bastante polémicos sobre el colectivo LGTBI: "Si una persona decide hormonarse o cambiarse de género, está bien, pero piano, que eso no se elige. No es normal que luego, en una cárcel de mujeres, haya una con pene". De sus palabras se sobreentendió que pensaba que una persona trans que no se hubiera operado los genitales no tendría derecho a ir a la cárcel propia de su género.

Sin embargo, cuando un estupefacto Jorge Javier Vázquez le preguntó si opinaba, como él, que alguien que se siente mujer debe ir a la cárcel de mujeres y viceversa, la cantante asintió, entrando en conflicto con su afirmación anterior. El presentador quiso cambiar rápido de tema, sabiendo la que se podría armar en redes y que les llamarían tránsfobos, una preocupación que la cantante aseguró no compartir.

¡Y el catalán no se equivocaba! Rápidamente, algunos usuarios se lanzaron a afear las declaraciones de Massiel. Entre todos, los hubo bastante conocidos, como Brays Efe, Itziar Castro, Carla Antonelli, Miguel Frigenti o Topacio Fresh, quien aseguró que regañaría a la cantante. Y es que, se trató de un mensaje bastante cuestionable al darse en un contexto marcado por el debate de la llamada Ley trans.

Massiel no se va hoy del Deluxe hasta que no ofenda al 100% de los españoles — Mateo (@mnavarro_93) February 13, 2021

Massiel esta noche con respecto a la personas trans ha dado VERGÜENZA AJENA, bien qué se rodeó de personas trans en los 80, que se entere que en España desde hace 14 años no es necesario operase para cambiar el DNI, verguenza me da solo haberla conocido... — Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) February 13, 2021

La pregunta es... ¿de dónde vais a cancelar a Massiel?

¿La vais a dejar de seguir en Tiktok? — Brays Efe 🐹 (@braysefe) February 13, 2021

Massiel: "El sexo no se improvisa". El sexo no se elige 🙈 — Álex Ander (@ander_jou) February 13, 2021

Adoro a Massiel pero esta noche está un poco desubicada 🤦🏻‍♂️ está dando opiniones desacertadas sobre temas con un profundo desconocimiento #massieldalanota — Popklórico (@VilonetJL) February 13, 2021

Se ha quedado buena noche para disfrutar de la vergüenza de Massiel diciendo barbaridades tránsfobas sin sentido en @DeluxeSabado Menuda ordinaria de tasca. — Javier Giner 🏳️‍🌈 (@j_giner) February 13, 2021

Que decepción Massiel. Cuánta transfobia #massieldalanota — ARNAU MARTÍNEZ (@arnaumj) February 13, 2021

Vale. Pues Massiel tránsfoba. Todo disgustos. Y Jorge también. En fin. — FraneldelLaúd (@franeldel) February 13, 2021