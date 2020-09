Massiel, en 'Sábado Deluxe': "Odio cordialmente a Albert Rivera"

La artista Massiel ofreció una entrevista en Sábado Deluxe. Como es habitual, la cantante no tuvo pelos en la lengua a la hora de expresar sus opiniones sobre asuntos de actualidad como la gestión del COVID-19, feminismo o el Rey Emérito.

Ante un sorprendido Jorge Javier Vázquez que comentó que Massiel acudió al programa "muy a la derecha" para ser ella o que incluso la comparara con La dama de hierro, Margaret Thatcher, Massiel no dejó de señalar con inquina la cercana relación que, según había leído, tenía Jorge Javier con Pablo Iglesias e Irene Montero, algo que este negó, recomendándole que no volviera a "leer Facebook".

Mientras la cantante desarrollaba sus opiniones, Jorge Javier le preguntó si se había vuelto "de Ciudadanos". "Yo odio cordialmente a Albert Rivera porque, si hubiera pactado con el PSOE, no, tendríamos este parlamento; antes los políticos se llevaban mucho mejor y eran mejores parlamentarios", dijo ella. Pero el novio de Malú no fue el único por el que Massiel mostró animadversión.

La intérprete de La la la también aseguró que no soportaba a Irene Montero: "A mí cada vez que abre la boca Irene Montero se me pone muy mala leche. Lo tengo que decir. Sé que es la mujer del vicepresidente del Gobierno, pero todo lo que veo en Facebook me parece terrible", comentó, dando ejemplos de por qué consideraba que, como feminista, se centraba en nimiedades absurdas.

Lo mismo dijo de Pablo Iglesias, al que le recriminó que, con las circunstancias actuales, pensara que era conveniente hacer un referéndum sobre la monarquía. Sin embargo, aseguró no haber sido nunca monárquica y que Corina Larssen era "una lagarta" y una "hija de puta" por lo que le estaba haciendo "a un ex" dijo, en referencia a Juan Carlos I.

De hecho, el único personaje público por el que reconoció sentir cierta simpatía fue Pedro Sánchez, quien le envió una foto enorme con su cara y una dedicatoria.