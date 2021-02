AUDIO.- El sector hostelero, unido en protesta ante los cierres, pide "trabajar" porque "nos están arruinando"

Bajo el grito unánime de "Queremos trabajar", los asistentes han participado en una caravana de vehículos que ha recorrido el centro de Logroño, desde el parking de la Universidad de La Rioja, para terminar en el Espolón, donde el presidente de la Hostelería Riojana, Francisco Martínez Berges, ha reiterado que su sector "no es parte del problema, sino de la solución" y critica que las decisiones del Gobierno "nos están arruinando a todos".

Además ha lamentado que el Ejecutivo "nos prohíba trabajar, algo que es un derecho constitucional" y ha advertido de que el sector en La Rioja no ha recurrido -como el País Vasco- la decisión del cierre porque "no nos da tiempo" ya que "el recurso nos llevaría más allá del 23 de febrero" aún así, ha indicado, "sí estamos terminando de hacer un recurso para que, si se les vuelve a ocurrir, tenerlo preparado para presentarlo porque es vergonzoso lo que nos están haciendo".

Para Martínez Bergés, además, "nos están engañando a todos" porque "mientras que ellos siguen con su sueldo nosotros tenemos cero ingresos más los préstamos".

La convocatoria ha estado respaldada también por el sector comercial minorista y otros sectores empresariales y autónomos que sufren también el cierre.

Martínez Bergés ha señalado que "es una auténtico desastre económico lo que nos están haciendo ya que nos están expropiando nuestros negocios gratis y eso no está permitido en ningún lugar del mundo".

Por todo ello, ha continuado, "gritamos ¡Basta! porque solo queremos trabajar. Unos hemos sido más perjudicados que otros pero, a la larga, los perjudicados somos todos".

Además, ha indicado, "no somos los culpables, no se ha podido demostrar. Está demostrado que no tenemos la culpa y si no nos dejan trabajar, al menos, que nos paguen porque lo que nos ofrecen son minucias y no llega ni para pagar los gastos fijos de un mes cerrado".

Finalmente, Martínez Bergés ha tenido unas palabras para el sector del Ocio Nocturno "que lleva once meses cerrado". En este sentido, ha indicado, "es una vergüenza porque, encima, no tienen derecho a ninguna ayuda. Han arruinado a todos y encima dicen que no se puede hacer nada".

Además de la concentración en Logroño, a lo largo de este sábado también se han realizado otras convocatorias en Calahorra, Haro, Arnedo, Alfaro, Rincón de Soto, Autol y otros municipios riojanos.