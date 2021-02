Qué pasa si te saltas la segunda dosis de la vacuna del coronavirus, según los expertos

El mundo está ya en pleno proceso de vacunación para atajar la pandemia del coronavirus. Son varias las vacunas desarrolladas que se están ya administrando, y la mayoría precisan de dos dosis para lograr la inmunización del paciente. Las vacunas de Pfizer, Moderna, Oxford/AstraZeneca y la rusa Sputnik funcionan con dos aplicaciones. Pero, ¿qué ocurre si solo te pones la primera?

La BBC ha recogido en un reportaje la opinión de varios expertos en salud pública e infecciones acerca de lo que puede ocurrir y lo que no si solamente te has vacunado con la primera dosis.

David Lo es inmunólogo y profesor de la división de ciencias biomédicas en la Universidad de California Riverside. Según este doctor, "la segunda dosis puede ser muy importante para asegurarse de tener una respuesta inmunitaria adecuada".

"Quizás una posible analogía sería cómo aprendemos algún material complejo en una clase. Algunas personas afortunadas pueden aprender la información de inmediato sin necesidad de revisar o recordar, pero la mayoría de las personas necesitan repasar para fijar la información en su cabeza", afirma.

"Habrá variaciones individuales (para alguien que solo toma una dosis), pero lo más posible es que no tengan inmunidad completa. Sin embargo, incluso un poco de inmunidad de la primera dosis puede ayudar a reducir la gravedad de cualquier infección, ya que aún eso le da al sistema inmunológico un poco de ventaja", concluye.

Rebeca Wurtz es médico de enfermedades infecciosas y experta en salud de la población en la Universidad de Minnesota. Su opinión es clara: "No me perdería la segunda dosis voluntariamente. No al menos por una excusa tipo: tuve que hacer un recado para la ferretería. Si te es absolutamente imposible acudir a la segunda dosis cuando llegue el momento porque hay una tormenta de nieve o algún otro evento que lo impida, entonces lo ideal es que recibas la siguiente dosis cuando sea posible, idealmente unos días o unas pocas semanas después de la fecha en la que estaba programada la cita original".

"Hasta que no te pongas esa segunda dosis tienes menos protección, aunque todavía algo, contra infecciones y síntomas graves, y puedes diseminar el virus si resultas infectado", explica. "Por contra, un paciente completamente inmunizado goza de una mejor protección y menos diseminación. Es casi seguro que obtendrás una protección significativa incluso si recibes la segunda dosis semanas más tarde. Ahora mismo se están estudiando esquemas de dosificación alternativos. Las dosis de refuerzo contra el tétanos se administran cada 10 años después de la serie inicial de vacunas en la infancia. Se desconoce la protección que brindan las vacunas Covid autorizadas a medida que disminuye la respuesta inmune inicial, pero se está estudiando", añade.

Wurtz prosigue: "Las dosis de refuerzo pueden convertirse en una rutina. Los datos recientes sugieren que si has tenido Covid, una sola dosis de la vacuna Pfizer o Moderna (que actúa en esencia como una dosis de refuerzo) es suficiente para estimular los niveles de anticuerpos a lo que se cree que es un nivel protector. Esto se había demostrado en personas con antecedentes de Covid altamente sintomático y positivo en la prueba".

"Han pasado muchos meses entre la enfermedad y la vacunación y, sin embargo, las personas que enfermaron aún reciben un fuerte refuerzo de anticuerpos al ponerse la vacuna. Nadie sabe, todavía, qué tipo de respuesta inmune despierta una sola dosis de vacuna en personas que previamente tuvieron Covid asintomático (posiblemente no diagnosticado). ¿Tienen esas personas dosis más bajas de anticuerpos al inicio del estudio y, por lo tanto, menos respuesta a una sola dosis?", se pregunta.

"En resumen, por ahora, ponte la segunda dosis a tiempo o tan pronto como sea posible después de omitirla. Pero no te asustes si te retrasas, así sea varias semanas", concluye.

Cheryl Heaton es decana de la Escuela Universitaria de Salud Pública de Nueva York. En su opinión, "los ensayos de las dos vacunas actuales arrojaron alrededor de un 70% de eficacia para evitar los casos más graves de la enfermedad después de una dosis, un 25% menos que tras recibir ambas dosis".

"Queda por ver si las vacunas serán igualmente protectoras contra otras variantes, pero los estudios de laboratorio son esperanzadores. Es importante recibir ambas dosis, pero una es ciertamente mejor una dosis que ninguna. Es de esperar que la aceleración garantice una cobertura completa y oportuna. Las vacunas de una dosis con un almacenamiento más fácil serán una gran mejora", concluye.

Por último, David Alland, profesor y jefe de la división de enfermedades infecciosas de la escuela médica Rutgers de Nueva Jersey, explica: "en primer lugar no tenemos datos a largo plazo sobre ninguna de estas vacunas en términos de cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Normalmente, la segunda inyección de las vacunas se usa tanto para aumentar la inmunidad después de la primera inyección como para aumentar la duración de esa inmunidad. Tenemos ya algunos datos sobre la primera pregunta, pero no sobre la segunda. Sabemos que el nivel de protección aumenta con la segunda dosis, por lo que claramente hay un beneficio. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta protección., y es probable que su inmunidad dure más con la segunda dosis".

"Dicho esto, creo que la gente debería estar feliz deponerse la vacuna, así sea la primera dosis. Si hay problemas de stock, o no puedes acudir a la segunda dosis por otro problema probablemente no sea tan malo. Probablemente no suponga una gran diferencia si el retraso va de cuatro a seis u ocho semanas, por ejemplo. Eso sí, si esperas un año, no obtendrías el mismo impulso a la inmunización y es posible que no obtengas la misma protección", explica.

"Si tienes que elegir entre vacunarte de la manera 'correcta' o de la manera 'incorrecta', probablemente trataría de hacerlo de la manera correcta porque ahora es el momento en el que necesitamos más protección, cuando realmente estamos en el pico de la transmisión. Estamos empezando a verlo caer ahora. Con suerte, esa tendencia continuará. Pese a todo, la aparición de nuevas variantes hace que sea realmente fundamental que hagamos todo lo posible para detener la propagación ahora. Por razones tanto egoístas como de salud pública, creo que queremos hacer todo lo que podamos para obtener lo que sabemos que es una protección sobresaliente con estas dos dosis en lugar de conformarnos con una protección incierta si esperamos más", concluye.