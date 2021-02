La salida de Madrid por el Nudo Norte tendrá cortes al tráfico a partir del lunes

A partir de este lunes, todo aquel que circule por la Castellana en dirección M-30 se verá afectado por nuevos cortes de tráfico. En lugar de contar con dos carriles solo podrá hacer uso de uno; el otro estará reservado hasta mediados de agosto para los técnicos municipales, que comienzan ya mismo la construcción del paso inferior que recogerá el tráfico proveniente del paseo de la Castellana y que se dirige hacia la carretera de Burgos (A-1) y la M-11 (recintos feriales).

Tal y como ha explicado esta mañana el delegado del área, Borja Carabante, se trata de un tramo que afecta de Castellana hasta el puente de Mauricio Legendre y desde este punto hasta el Nudo de Manoteras, donde también se cortará el carril derecho en dirección M-30 sur, quedando libre para la circulación el carril izquierdo.

Con esta actuación arranca la segunda fase de las obras del Nudo Norte, "el grueso" de estos trabajos, que el Consistorio había previsto iniciar en el mes de mayo. Ahora se adelantan dos meses: "Hemos preferido ganar tiempo", ha apuntado Carabante a los medios.

La siguiente afección llegará el 3 de marzo. Esta, al igual que la anterior, solo afectará en el sentido de salida, no de entrada. Eso sí, será mucho más dañino para la circulación, pues repercute en todos los tramos y se alargará once meses, por lo que el delegado ha pedido "paciencia" a los ciudadanos. Aquellos que circulen por la Castellana ya no podrán tomar la salida en dirección Colmenar Viejo desde el paseo de la Castellana hacia la M-607, o avenida de la Ilustración. Aquí se ejecutará un nuevo paso inferior que recogerá el tráfico de la Castellana en dirección a la avenida de la Ilustración por la M-30.

El último corte llegará se producirá a partir del 24 de marzo, cuando se procederá a la reordenación y reducción de los carriles del tronco de la M-607/M-30, entre el Nudo Norte y la conexión con la avenida de la Ilustración, de manera que se cortará uno de los cuatro carriles.

Gráfica de Madrid Nuevo Norte Henar de Pedro

Rutas alternativas

El área de Medio Ambiente y Movilidad ha elaborado unas rutas alternativas para evitar las congestiones. Además, ha recordado que en ningún caso se verá afectado el acceso al Hospital La Paz.

Las alternativas a la circulación que propone el Ayuntamiento para evitar las afecciones en dirección A-1 hasta mediados de agosto es o bien tomar la calle Mateo Inurria o ir por avenida Alberto Alcocer.

Para la otra dirección, la de Colmenar Viejo, hasta el 1 de febrero de 2022 pueden tomar o la avenida Monforte de Lemos, la avenica de Asturias o la calle Sor Ángela de la Cruz.