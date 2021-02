María José Campanario no quiere saber nada de nadie: cierra sus redes sociales en plena batalla con Belén Esteban

La colaboradora televisiva Belén Esteban y María José Campanario andan a la gresca, de nuevo, tras unos años de relativa o al menos mediática tranquilidad. Pero en los últimos días un intercambio de comunicados y declaraciones ha hecho que las amenazas, las medias informaciones y los abogados estén a la orden del día.

En medio de esa pugna, María José Campanario ha optado por ser prudente y por no saber nada más del asunto, ni de unos ni de otros, y ha decidido cerrar todas sus redes sociales.

Paloma García Pelayo, de El programa de Ana Rosa, dejaba entrever que podría haber sido Jesulín, marido de Campanario y expareja de Belén Esteban y padre de su hija Andrea, el que la ha animado a hacerlo, para no hacer más grande la bola que se está creando.

También podría ser una respuesta a la última amenaza o comunicado de Belén Esteban, leído en su programa, Sálvame. "No voy a responder más públicamente ni a esos comentarios ni a esas provocaciones. Dada su gravedad, he decidido dejar la cuestión en manos de mis abogados".

Y es que María José Campanario publicó en Facebook una carta abierta dirigida a Belén Esteban en la que ésta última vio que la "acusaba infundadamente de insultar y amenazar". "Se me lanzaban advertencias sobre la posibilidad de hacer públicas informaciones que me perjudicarían, con intención de intimidarme, y se hacían insinuaciones tan ofensivas como falsas, que ponían en tela de juicio mi dignidad y no solo me afectaban a mí, también a familiares muy cercanos", exponía Esteban.

En paralelo, colaboradores de Sálvame como Kiko Hernández, han comenzado a hacer insinuaciones sobre la hija de María José Campanario, haciendo ver que dentro de poco, cuando cumpla 18 años, podrían comenzar a salir informaciones sobre ella, lo que podría haber llevado a Campanario a dar un paso atrás en la polémica, para no perjudicar a su hija.