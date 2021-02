Feijóo justifica la entrada del PP en el gobierno municipal de Ourense para evitar la "parálisis"

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, el máximo mandatario autonómico ha asegurado que "todo el mundo" sabe lo que pasó en este Consistorio, donde uno de los tres ediles que se necesitan para aprobar cuestiones en la junta de gobierno "está en la UCI por covid" -en referencia a Telmo Ucha de Democracia Ourensana-.

En este contexto, ha sostenido que "utilizar una enfermedad y un ingreso en la UCI para paralizar cualquier tipo de licencia, contrato o autorización en la tercera ciudad de Galicia" sería "doblemente irresponsable" ya que se añadiría a la "parálisis estructural" que padece el Ayuntamiento al quedarse en "minoría" el regidor, Gonzalo Pérez Jácome.

"Creo que debería de haber una persona de cada grupo municipal si nos tomamos en serio a la tercera ciudad de Galicia", ha afirmado Feijóo, que ha restado importancia al hecho de que el alcalde pueda llevarse "bien o regular" con él.

"Si me saca una foto o dos fotos a mi no me importa en absoluto", ha asegurado en referencia a una imagen del presidente de la Xunta que Jácome subió a sus redes sociales. "Si solo hiciésemos cosas con los alcaldes que están a favor o radicalmente en contra, no sería el presidente de los gallegos, sería simplemente el presidente de un partido", ha zanjado.

En concreto, la pasada semana, el PP anunció que se integraría en la junta de gobierno local de Ourense después de que el propio alcalde hiciese un llamamiento a todos los grupos ante la baja médica de Telmo Ucha, uno de los tres concejales que integraban ese órgano, el número mínimo con el que puede funcionar.