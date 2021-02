La respuesta de Sarah Kohan tras las acusaciones de varios seguidores por el abuso del photoshop en sus fotos

Sarah Kohan, ex de Chicharito, presume cuerpazo en Instagram después de haber dado a luz hace nada más que cuatro meses. Pero varios seguidores del millón que tiene, la critican por el presunto abuso de retoque digital sus fotos.

La influencer ha subido hace unas horas una foto a su perfil en la que aparece posando en traje de baño y en la que se le ve un tipazo que nada tiene que ver con un cuerpo post-parto, por lo que han saltado las alarmas.

Varios seguidores han asegurado que la foto esta retocada, lo que ha desatado una avalancha de críticas a la australiana. "¿Por qué no sube vídeos si realmente está así? Siento que edita demasiado sus fotos" o "En realidad no está así .. sí está delgada, sin glúteos y casi no tiene pechos, pero ya se sabe que con las nuevas tecnologías de las fotos con filtro y todo el rollo... Pero si opinas la gente lo toma como si fuera envidia", han sido algunos de los comentarios que ha recibido.

Pero Kohan no ha querido dejar pasar la oportunidad de, sin entrar al trapo ni meterse en discusiones, acabar con el debate de una forma clara y contundente: "No están editadas".