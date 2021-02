Confirmada la ruptura entre Chicharito Hernández y Sarah Kohan: 'unfollow' y escapada

El amor, que se acaba. A veces es repentino este final y otras veces se va alargando y dando coletazos hasta que finalmente es vox populi su The End. Este segundo caso es el que han vivido estos últimos meses el futbolista Javier 'Chicharito' Hernández y la modelo Sarah Konan, que ha optado por cortar por lo sano: dejar de seguirle en redes y marcharse a su país natal.

Todo empezó en el noviembre pasado, cuando los fans conjeturaron que Kohan había sido infiel al delantero con Diego Dreyfus, a su vez amigo y coach life personal del futbolista, por cuyo trabajo llegaba a pasar jornadas enteras con la familia.

Aquello lo desmintió de forma tajantela influencer de 26 años, pero aunque la infidelidad no fuera cierta, se podía observar un resquebrajamiento de la pasión, que acabó derivando en nuevos rumores, esta vez con mucho más fundamento: Kohan pasaba las fiestas navideñas en su Australia natal con sus dos pequeños, Noah y Nala,... y sin rastro del mexicano.

"Merry Christmas from me and my little family" ["Yo y mi pequeña familia os deseamos Feliz Navidad"] eran las palabras que usaba en su Instagram, mismo lugar donde poco después subió una story (que poco después borraría) bastante reveladora sobre su situación con Chicharito.

"La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has puesto mucho empeño en intentar que algo funcione. Solamente puedes llegar a hacer ciertas cosas por ser compatibles, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar una relación (...). Permítete echar de menos y déjalo ir", afirmó, dejando a sus seguidores con una certeza casi absoluta de que habían cortado.

Y la puntilla ha llegado ahora: Sarah Kohan ha dejado de seguir en redes sociales a Javier Hernández. Y también a sus amigos inseparables, Nico de Zambiasi y el susodicho Diego Dreyfus. ¿Y qué ha sucedido para que la decisión haya sido tan tajante?

Pues una escapada que han realizado el artillero, su coach y el fotógrafo a disfrutar de la nieve en el estado norteamericano de Utah que no le ha sentado nada bien a la modelo, que ha visto en Sídney cómo el padre de sus hijos y sus amigos aparecían en los vídeos que han grabado en el vuelo en jet privado acompañados de otra modelo.

Se trata de Lourdes Motta, paraguaya de 27 años y que algunos fans de Maluma reconocerán pues aparecía en su largo videoclip X. Los chismosos ya han dado por sentado que entre Chicharito y ella ha surgido la chispa. Eso sí, Sarah Kohan por su parte, con cada nueva publicación incide en que ella ha pasado página y que está más que feliz con sus retoños.