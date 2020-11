Sarah Kohan zanja la polémica sobre su presunta infidelidad a Chicharito: "Fin de la historia"

La polémica era tan enrevesada que termina por calar en el imaginario de sus seguidores y al final Sarah Kohan ha tenido que salir a desmentir una sarta de conjeturas que en el mejor de los casos se quedan en anécdota graciosa y en el peor en una inmerecida fama con resultados imprevisibles.

A primeros de octubre, la modelo nacida en Sídney de 26 años y el futbolista Javier Hernández, conocido como Chicharito, de 32, daban la bienvenida a su segunda hija, a la que han puesto de nombre Nala, como el personaje femenino más importante de El Rey León.

Pues bien, en las primeras fotografías que subieron a sus redes sociales (el delantero mexicano tiene algo más de cinco millones de fans, por el millón y medio de la australiana) se podía observar cómo la pequeña, al igual que su hermano, son de tez pálida y tienen los ojos azules.

Por supuesto, en lugar de dar por sentada la genética, muchos usuarios entendieron que, al repetirse por segunda vez, los hijos no podían ser de Chicharito, mucho más moreno de piel y con los iris bastante más oscuros. Y la solución para esta "imposibilidad" era ni más ni menos que Kohan le había sido infiel y que tanto Noah, nacido en junio de 2019, como Nala eran hijos de otra persona.

Para más inri, las redes encontraron a ese nuevo supuesto padre de la joven en la figura de Diego Dreyfus, a su vez amigo del futbolista, dado que trabaja como su coach life personal y que pasa jornadas enteras con la familia. Hay que decir que no ayudaron unos comentarios que hizo Dreyfus en la radio.

En el podcast que él tiene, Diego avivó los rumores sobre la no paternidad de Chicharito cuando, en tono de humor y de broma, comentó que él mantendría una relación con una mujer casada y con hijos. Si a esto le sumamos que muchos fans del exdelantero de Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen o West Ham United le tienen tirria a Dreyfus por considerar que él es la mano negra que ha conseguido que el futbolista no esté atinado en su etapa con Los Angeles Galaxy por centrarse en su carrera de influencer, ya están todas las cartas sobre la mesa.

De nada sirvió que el propio Dreyfus, a través de Twitter, se tomara a broma la polémica: "Me encanta la mente simplista de muchos pseudofans de fútbol que solo repiten la misma frase 'destruiste su carrera' y me siguen dando fama. ¡Gracias! Este es el virus de México, el que critica desde una vida fracasada y sin logros".

Pues volvemos a Kohan, que ha visto cómo este tipo de comentarios que la tachaban de infiel no dejaban de crecer (sobre todo manteniendo que es Noah el hijo que no es de su pareja) y que ha decidido mandar un contundente mensaje a través de sus stories para terminar de una vez por todas con los rumores sobre el affaire.

"No tendría que estar diciendo esto pero lo que se está diciendo hasta en los medios se ha ido de las manos", comienza su escrito la modelo. "Estoy aburrida y cansada de recibir algunos mensajes que aseguran que el padre de Noah es Diego porque tiene los ojos azules. Su padre es Javier", ha zanjado.

"Yo ya estaba embarazada de él cuando conocí por primera vez a Diego en Londres", continúa, antes de explicar que "tiene los ojos azules por sus genes" dado que su madre [la de Kohan, es decir, abuela de Noah y Nala] "tiene los ojos azules". "Fin de la historia. Dejen de molestar a mi familia", ha terminado.