Cvirus.- La Coordinadora d'Oci i Hoteleria demana a la Generalitat un "pla d'obertura real" i rebutja "almoines"

Així, han demanat al Consell que s'escolte aquest sector en la presa de decisions que els afecten, tant en una taula de treball "urgent" com en fòrums com la comissió interdepartamental d'actuació contra la pandèmia.

Aquests professionals han rebutjat, durant l'assentada contra els tancaments que han dut a terme aquesta jornada davant el Palau de la Generalitat convocats per la Coordinadora Empresarial de l'Oci i Hoteleria de la Comunitat Valenciana (CEOH), "almoines" per part de l'administració. Han proposat que el pla que sol·liciten incloga una injecció de 500 milions d'euros més per al sector dins del Pla Resistir amb la finalitat de "salvar les prop de 35.000 empreses d'ocis, hoteleria i espectacles" d'aquesta autonomia.

Els participants en l'assentada han colpejat amb coberts i altres utensilis de cuina per a expressar el seu malestar, a més d'exhibir cartells en els quals es podia llegir: 'Estem criminalitzats', 'Necessitem ajudes dignes', 'Estem en fallida', 'El Pla Resisteix és un insult', 'Milers de famílies viuen del nostre sector', 'Portem deu mesos aguantant' i '0 ingressos, 0 impostos'.

Igualment, aquest col·lectiu ha descartat recórrer el tancament dels seus establiments davant els tribunals per a no afegir a "la situació de ruïna econòmica" que estan veient un "problema legal que en el futur puga tornar-se, com un bumerang, i rebentar el negoci". "Creiem que no és el camí", ha afirmat durant la protesta el president de la coordinadora, Lalo Díez.

El president de l'entitat ha explicat que "des del primer dia" els hostelers i empresaris de l'oci als quals representa han pres "molts camins" per a mantindre els seus negocis i ha recordat que ha acudit "als jutjats per a recórrer els decrets" de la Generalitat.

"Tenim 250 demandes patrimonials preparades d'empresaris que van a acudir al jutjat a reivindicar allò que és just. Ens han tancat els nostres negocis i demanem una compensació per açò", ha exposat. "Anem a seguir amb el calendari de protestes i anem a estar negociant", ha agregat Díez, al mateix temps que ha ressaltat la "desesperació" dels companys del sector i ha lamentat que haja portat a alguns, fins i tot, al suïcidi.

"No és el camí. Nosaltres anem a barallar en tots els fronts. Anem a fer-ho com toca i on toca", ha dit durant l'assentada, en la qual s'ha guardat un minut de silenci en memòria d'aquestes persones.

Lalo Díez han insistit en la idea que la Generalitat compte amb els empresaris de l'hoteleria i l'oci per a prendre decisions perquè "cada vegada que es publica a un decret, s'afecta empreses i famílies" després de "mesos de restriccions i tancaments".

"SENSE ASSEURE'S AMB EL SECTOR"

"Hi ha gent en aquest sector que té un negoci i que ara mateix està demanant menjar per a omplir la seua nevera. Portem temps dient que no es prenga cap mesura que signifique un nou tancament, una nova ampliació de tancament, sense asseure's amb nosaltres i escoltar-nos", ha manifestat.

"No es pot firmar un decret sense asseure's amb el sector", ha reiterat el responsable de la CEOH, que ha recordat que aquest setmana van remetre una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig, amb aquest missatge.

Després d'açò, ha apuntat que "hi ha comunitats -autònomes- en les quals el sector està obert" i ha considerat que "el Govern central no pot seguir mirant a un altre costat". Ha agregat que el Ministeri de Sanitat assenyala que el nivell de contagis en l'hoteleria és de "poc més d'un 2 per cent" i ha subratllat que aquest sector "no és culpable" de l'evolució de la Covid-19.

"Se'ns ha jutjat, se'ns ha condemnat i se'ns ha tancat", ha lamentat, a més de reclamar compensacions com a Alemanya, França, o Bèlgica. "Som negocis legals. Hem sigut sant i senya" de la Comunitat Valenciana, la seua "marca" i "ara som empestats", ha criticat Lalo Díez. "Ací hi ha gent que s'està jugant el futur de la seua família", ha subratllat.