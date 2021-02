La representante de Cs en la Diputación de Ourense deja el partido y garantiza "estabilidad" al gobierno de Baltar

Esta decisión se produce en la misma semana en la que Ciudadanos (Cs) confirmó haber rechazado dos ofertas -tanto del PSOE, que trataba de promover una moción de censura contra Baltar, como de los populares, que le ofrecieron una vicepresidencia para reforzar la gobernabilidad-.

En el caso del PSOE, Cs afirmó que se llegó a poner sobre la mesa a Lama la posibilidad de ser la nueva presidenta, situación que la dirección de la formación naranja tildó de "rocambolesca" antes de incidir en que "esto no va de sillones y puestos".

En este contexto, Lama ha defendido que dejar Cs es una decisión "muy pensada" porque "no se consideró" su opinión y ha afirmado que no será "moneda de cambio" porque "el circo se ha acabado".

CARGA CONTRA CS, CON "DUDAS" DE QUE "SEPA SITUAR OURENSE EN EL MAPA"

Así, la diputada provincial y hasta ahora concejala de Cs en Xinzo de Limia ha insistido en que la decisión ha sido "muy meditada" y ha asegurado sentir "mucha vergüenza de lo sucedido estos días" aseverando que no va a consentir "ser una marioneta" de un partido del que apunta "no conoce la realidad de la provincia".

Además, ha censurado que el futuro de la provincia no puede pasar por un grupo del que tiene "serias dudas de que sepa situar Ourense en el mapa". Del mismo modo, ha criticado que no se ha tenido "para nada" en cuenta su opinión y que las decisiones se "tomaron unilateralmente". "Por ahí no paso", ha apostillado.

En el mismo tono, ha advertido que tampoco está dispuesta a consentir que el futuro de la provincia dependa de diputados que "solo piensan en destruir" y que "jamás" la han convocado a una reunión "para hablar de ayudar sino para crear una mayor incertidumbre".

Asimismo, ha censurado estar "en total desacuerdo con el comunicado" trasladado desde la formación naranja, en el que aseguraban que "no era una cuestión de puestos o sillones".

REIVINDICA SU "INTEGRIDAD"

Sobre el Partido Socialista ha sentenciado: "Creyeron que la presidencia sería un caramelo apetecible para mí olvidándose de que hay políticos con integridad que no ponen los intereses personales por encima de los de los vecinos".

Por todo ello, ha manifestado que su decisión es "renunciar a todo", a la moción de censura y a la vicepresidencia y estar en la oposición. Eso sí, ha admitido que apuesta por "mantener la estabilidad de la provincia hasta el final del mandato" a través de diálogo, negociaciones y acuerdos puntuales, aunque "no siendo moneda de cambio en estrategias políticas", que ha tachado de "lamentables".

"Teniendo claro cuál es el objetivo de por qué estoy en el servicio público y tras meditar muchísimo esta decisión en la noche de ayer decidí dar este paso. No era una cuestión de puestos, yo soy partidaria de darle estabilidad a la Diputación tanto con vicepresidencia como sin ella y Ciudadanos era reticente a ello, buscan inestabilidad para obtener beneficio en el Ayuntamiento. No voy a participar de ningún circo político", ha aseverado Montserrat Lama.

Así, ha insistido en que "se traslada" al sitio "al que pertenece" en el grupo de no adscritos, en la oposición, desde dónde considera que su labor de "ser constructiva y tener altura de miras para dar estabilidad se puede llevar a cabo", al lado de Bernardo Varela, diputado por el BNG, del que ha comunicado que, aunque en pensamiento político sean distantes "es una gran persona y un buen político de los que ojalá hubiesen más y menos de los que piensan en intereses personales".

CS PIDE QUE DEJE SU ACTA

Tras conocer la renuncia de la concejal, Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Xinzo, ha exigido que entregue su acta por "coherencia personal respeto a los principios éticos", así como en cumplimiento del compromiso de dejar el acta si se causa baja.

Además, la formación naranja subraya que, a pesar de lo sucedido, continuarán trabajando en dar "estabilidad" tanto al Ayuntamiento de Xinzo como a la Diputación Provincial.

RENUNCIA PREVIA

No es la primera vez que Lama abandona el partido con el que fue elegida. En el 2019 era diputada por el Partido Popular y portavoz de la Junta de Gobierno de Manuel Baltar, y desde ahí, anunció su dimisión y pasó a formar parte de Ciudadanos meses más tarde.

En aquella ocasión, al romper con las siglas, dejó sus cargos, ahora solicita pasar a no adscrita tanto en el Ayuntamiento de Xinzo de Limia donde es concejala con el partido, como en la Diputación, donde ha afirmado que al grupo de no adscritos es donde "siente que pertenece en este momento" para poder "seguir luchando por la estabilidad".