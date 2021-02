Jennifer Lopez se sincera sobre la ansiedad que padeció durante los primeros meses de la pandemia

La pandemia de la Covid-19 ha supuesto un cambio en la vida de los ciudadanos y, de eso, no se escapan ni las celebrities. La crisis sanitaria sacó el lado más vulnerable y asustadizo de Jennifer Lopez y, en una entrevista con la revista Allure, ha querido sincerarse sobre la ansiedad que padecía durante los primeros meses.

"Lógicamente, al principio todos estábamos llenos de ansiedad y nos encontrábamos, como todo el mundo, en un contexto de miedo y suspense. Creo que era la primera vez que a los dos nos pasaba algo parecido y al mismo tiempo. Entonces, empezamos a hacer terapia y pienso que nos vino muy bien para la relación", comentó la cantante.

Además, JLo añadió: "Yo no me privé de nada, y si un día me apetecía sentarme en el sofá a comer patatas fritas para calmar los nervios, lo hacía. La idea es no acostumbrarte demasiado a esas cosas".

La artista y su prometido, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, se han visto obligados a posponer en varias ocasiones la celebración de su enlace que, inicialmente, estaba previsto para el pasado mes de julio. La intérprete de El Anillo explicó que la suspensión de su boda ha supuesto que se dé cuenta de que lo importante no es el hecho de pasar por el altar, sino que llevan tres años manteniendo una relación sólida marcada por la amistad y la convivencia,

"Hemos aplazado la boda dos veces y la verdad es que ya lo teníamos todo planeado. No sé si podremos recrear eso que teníamos en mente. Al final lo hemos cancelado porque no sabemos realmente lo que va a pasar. Y no hemos vuelto a hablar del asunto, si te soy sincera. El caso es que no hay prisa y que lo haremos como teníamos pensado y cuando se permita", ha asegurado la intérprete.