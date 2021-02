Jennifer Lopez será una asesina en el thriller 'The Mother' para Netflix

La actriz y cantante Jennifer Lopez no para de sumar proyectos, y además asumiendo roles de mujeres poderosas o en películas de acción. El nuevo será The Mother donde interpretaría a una asesina para la plataforma de Netflix, según recoge en exclusiva Deadline.

Una mujer de armas tomar y acostumbrada a la muerte frente a una nueva misión, y por intereses sentimentales. Decidirá salir de su escondrijo para proteger a la hija a la que renunció años atrás. El guion lo ha escrito Misha Green, de la serie Territorio Lovecraft, y está siendo revisado por Andrea Berloff (de Straight Outta Compton), y la misma Jennifer Lopez también participará como productora.

Todavía no hay nadie asignado para la dirección, pero Netflix estaría negociando con Niki Caro, la directora de la reciente versión en imagen real de Mulán de Disney.

Y no confundir The Mother con The Godmother, de madre a madrina, porque esta segunda es otra de las películas que tiene en el horizonte, mezcla de drama y thriller en la que se convertirá en la narcotraficante colombiana Griselda Blanco. Aún está en producción y también contará con una directora tras las cámaras, Reed Morano, ganadora del premio Premitime Emmy por el episodio Offred, el que inauguraba la serie El cuento de la criada.

Además, Jennifer Lopez también tiene previsto colaborar con Netflix, de nuevo como protagonista y productora, para la adaptación de la novela superventas The Cipher en la que encarnaría a una agente del FBI metida en un peligroso juego del gato y el ratón con un asesino en serie.

Y en el terreno de la comedia romántica, pero también con algo de acción, estará en Shotgun Wedding, con los novios y los asistentes a una boda tomados como rehenes por una banda de maleantes, y en la que su pareja debía ser un Armie Hammer caído en desgracia después de sus polémicas caníbales. Y ya terminada de rodar tiene Marry Me, una comedia romántica musical junto a Owen Wilson.