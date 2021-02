El Consell de Mallorca insta al Gobierno y a AENA a consensuar con Marratxí los futuros usos de Son Bonet

La institución lo ha aprobado a través de una declaración institucional impulsada por MÉS per Mallorca, partido que ha insistido en su rechazo a la propuesta para convertirlo en un parque fotovoltaico y ha defendido que se debe mantener el espacio verde para el uso de los vecinos.

En este escrito, aseguran que "el impacto que producirá este parque en Son Bonet es "más que considerable" y lamentan que "no es la zona más adecuada para instalar un parque fotovoltaico en el municipio". Por ello, piden buscar zonas más adecuadas, "que no vayan en contra de los intereses de una parte de los ciudadanos de Marratxí".

A través de esta declaración aprobada por todos los partidos, la institución insular también ha pedido negociar la transferencia de las competencias en materia de puertos y aeropuertos.

Además, el Consell de Mallorca ha destacado en un comunicado su posición ante la puesta en marcha de medidas que permitan luchar contra el cambio climático y afrontar la transición energética "sin perjudicar a los vecinos".

Según ha criticado MÉS per Mallorca en su nota de prensa, la propuesta de AENA eliminaría el único espacio verde de los vecinos de Cas Capità, Pla de na Tesa y Pont d'Inca, que utilizan esta zona "diariamente desde hace 20 años". "Desde MÉS per Marratxí estamos comprometidos con el medio ambiente y con todas las iniciativas que favorezcan las energías renovables, pero no a cualquier precio", ha manifestado el portavoz en Marratxí de MÉS, Joan Francesc Canyelles.

CLADERA REIVINDICA EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA CIENCIA

Por otro lado, con motivo del Día Internacional la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este jueves, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha reivindicado que esta jornada "obliga a reflexionar" sobre el papel "fundamental" de las mujeres "en la historia pasada y en la actual".

Cladera ha remarcado que se trata de una celebración en la que también se deben tener en cuenta "la discriminación, los techos de cristal, la equidad y las rendijas de género". Además, ha subrayado el talento de las investigadoras que residen en Mallorca, que "son un ejemplo para niñas que puede que algún día quieran dedicarse a la ciencia", como Raquel Vaquer, Anna Traveset, Mar Leza, Salud Deudero y Dora Romaguera, entre otras.

Finalmente, ha recordado el papel de la investigadora húngara Katalin Karikó, "considerada por la comunidad científica como la madre de las vacunas contra el coronavirus".

BINISSALEM SE INCORPORA A LA AGENCIA DE DEFENSA DEL TERRITORIO

Por otra parte, en el pleno del Consell de Mallorca se ha aprobado también la incorporación de Binissalem a la Agencia de Defensa del Territorio (ADT), que se suma a los otros 32 ayuntamientos de Mallorca que han delegado sus competencias en materia de protección de suelo rústico.

La consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcías, ha valorado el "excelente" trabajo de la ADT y ha agradecido al Ayuntamiento de Binissalem su confianza en esta agencia.

LOS BOMBEROS CEDEN DOS VEHÍCULOS AL FONDO MALLORQUÍN DE SOLIDARIDAD

Finalmente, el pleno ha aprobado la cesión de un camión con bomba rural y otro con autoescala de los Bomberos de Mallorca al Fondo Mallorquín de Solidaridad, que trabaja en el norte de Nicaragua, en Marruecos y en el Sáhara.

Según ha recordado el Consell de Mallorca, este expediente de cesión se resolvió a finales de 2020. "Desde 1997 tenemos firmado un convenio de colaboración con el Fondo, que permitirá que estos vehículos tengan una segunda vida en países que los necesitan", ha manifestado el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Josep Lluís Colom.