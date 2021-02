El 23% de los adolescentes consultados en un estudio liderado por UNIR ha sido víctima de abuso online en la pareja

Se trata de un estudio pionero, en tanto que analiza esta problemática de manera longitudinal, sobre los mismos adolescentes a lo largo de trece meses.

Este trabajo, elaborado por investigadores del Grupo de Ciberpsicología de UNIR, junto con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad de Deusto, proporciona evidencia acerca de la prevalencia e incidencia del abuso online hacia la pareja o 'cyber dating abuse' en adolescentes y cómo afecta a su calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) a través del tiempo.

Este tipo de violencia sobre la pareja se manifiesta en el control a través de la comprobación de llamadas y mensajes y del acceso y de las redes sociales, así como de las contraseñas personales. También como agresión directa, a través de insultos, humillaciones y amenazas por mensajería instantánea, llamadas o redes sociales.

Se evaluó a los adolescentes en pareja en tres momentos distintos: diciembre 2017, mayo de 2018 y enero 2019. En este tiempo se detectó una incidencia acumulada del 15 por ciento. Esto quiere decir que 1 de cada 8 adolescentes fue nueva víctima de violencia en su relación a través de las pantallas en el transcurso de la investigación.

El estudio refleja que el abuso online en la pareja afecta a la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de las víctimas, sobre todo cuando se cronifica. Además, permite apreciar que el tipo de violencia más frecuente en el cyber dating abuse es el control hacia la pareja, sobre todo en las chicas.

"Es un problema muy grave que se debe tener en cuenta para proteger a los adolescentes. No normalizar actitudes y conductas inadecuadas en las relaciones de pareja es esencial para que los menores tengan relaciones sanas, basadas en el amor y el respeto, desde el inicio", afirma Jessica Ortega-Barón, investigadora de UNIR y autora principal del estudio.

Los otros investigadores son Irene Montiel y Joaquín González-Cabrera, de UNIR; Juan Manuel Machimbarrena, de la UPV/EHU; y Liria Fernández-González y Esther Calvete, de la Universidad de Deusto (Equipo Deusto Stress Research).

El Grupo de Investigación Ciberpsicología de UNIR, cuyo investigador principal es González Cabrera, estudia las nuevas formas de violencia, como el ciberacoso, que trae consigo el rápido avance tecnológico en los últimos años, en especial con la incorporación del smartphone. El interés fundamental del grupo es aumentar el conocimiento científico sobre esta problemática e implementar actuaciones que supongan un beneficio para las comunidades escolares.

El estudio 'Epidemiology of cyber dating abuse victimization in adolescence and its relationship to health-related quality of life: A longitudinal study' está disponible en el siguiente enlace: