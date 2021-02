Dani Rovira asusta a Broncano con su regalo en 'La Resistencia': "Si hay algo vivo no me quiero hacer responsable"

Dani Rovira volvió este miércoles a La Resistencia un año después de su última participación, y esta vez lo hizo como invitado: "Estoy nervioso porque es la primera vez que vengo gratis. Me da la sensación que estoy perdiendo el tiempo, pero estoy más libre", afirmó.

El cómico y actor adelantó que Broncano acudirá como invitado a La noche D, su programa en Televisión Española: "Aunque viniste en chándal...", a lo que el presentador le contestó que "es el único programa al que he ido en años".

Rovira también aprovechó su visita al espacio de Movistar para presentar Odio, un especial de comedia que se estrenará en Netflix el próximo viernes 12 de febrero en España y en más de 190 países de manera simultánea.

Pero el invitado tuvo que cumplir con uno de los requisitos de esta temporada de La Resistencia, llevarle un regalo al conductor del programa: "Te he traído dos de promo y uno, de corazón".

Broncano le pidió que le diera ese en primer lugar: "Es un poco arriesgado", reconoció Rovira mientras una persona del equipo le llevaba una caja con agujeros alrededor: "No me gustan las emociones. Estoy en contra de los sentimientos", afirmó el presentador.

"No voy a hacer un teatrillo, pero si hay algo vivo no me quiero hacer responsable de nada en mi vida. No me vengáis con estas mierdas", aseguró Broncano, a lo que Rovira le contestó que "David, tú estás muy solo... Es un regalo de corazón".

Dani Rovira, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"¿Es un niño?", preguntó el presentador. "Si lo es, me lo quedo y le doy mi apellido", añadió. Al abrir la caja, Broncano suspiró y exclamó: "¡Uff que alivio! Menos mal", y sacó un perro de peluche de la caja ante las risas del invitado y el público.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR