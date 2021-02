Adelante advierte de la "precaria situación" de la plantilla del servicio de ayuda a domicilio de Dos Hermanas

"Las trabajadoras de este servicio de la localidad sevillana de Dos Hermanas nos han hecho llegar sus denuncias sobre la precaria situación en las que se están viendo obligadas a desarrollar su trabajo, sin la protección y las medidas de seguridad necesarias en estos momentos de crisis sanitaria, lo que se suma a la obligación de realizar más horas de las que tienen contratadas", señala Sánchez en un comunicado.

El diputado se ha puesto en contacto con estas auxiliares de ayuda a domicilio y ha recogido sus reivindicaciones para realizar un trabajo "más seguro". "Instamos tanto a la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, como a la Consejería de Salud y Familias a que fiscalicen el trabajo que desarrolla la empresa concesionaria del servicio en esta localidad, Asisttel, porque se están incumpliendo las mínimas condiciones, lo que ha llevado a las trabajadoras, alrededor de 300 y en su mayoría mujeres, a plantear diversas denuncias laborales", añade.

Afirma que las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo "no cumplen los mínimos requisitos ya que, según nos relatan, no se les proporciona EPIS, se les ha hecho entrega de batas creadas a partir de bolsas de basura, y posteriormente cuando ya les han entregado batas desechables, se les ha comunicado que no las tiren, si no que las mantengan hasta dos meses".

Destaca que "lo mismo ocurre con las mascarillas, por lo que tienen que recurrir a comprarse sus propias mascarillas". "Está incumpliéndose la normativa de prevención de riesgos laborales al no hacer entrega a las auxiliares de la totalidad de equipos de protección individual necesarios frente a la Covid-19", agrega.

Además, indica que otro de los problemas con que se encuentran son las horas de trabajo que realizan, ya que, "aunque tengan contratadas cuatro horas al día se ven obligadas a trabajar once, un exceso de horas en relación a sus contratos que luego no se ven reconocidas en su totalidad".

Recuerda que este colectivo ya ha presentado varias denuncias en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, en Riesgos Laborales e incluso en el registro del propio ayuntamiento de Dos Hermanas. En palabras del diputado por Sevilla, "las consecuencias de la precaria situación que atraviesan, no sólo la sufren las trabajadoras, también los usuarios del servicio, personas mayores o dependientes que parece no tener importancia para la Junta de Andalucía que no pone remedio a esta situación, una situación que lamentablemente no se da sólo en esta localidad sevillana, si no que se repite por otros muchos municipios".