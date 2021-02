Plataforma per la Llengua denuncia "una nova actuació valencianofòbica" de la Guàrdia Civil

"El 2 de febrer, Antoni circulava amb el seu vehicle per un camí d'Almassora (Castelló) i dos guàrdies civils li van demanar el permís de conduir, la documentació del vehicle i li van registrar la motxilla. Antoni va començar a dir alguna paraula en valencià i els agents, sense manifestar si ho entenien o no, li van dir: 'Nos tienes que hablar en castellano'".

Segons l'entitat, ell va respondre que podia expressar-se en qualsevol de les dos llengües oficials, castellà o valencià, mentre els guàrdies es van referir a la Constitució i van posar en dubte els seus drets. "Per a evitar més tensió, Antoni va renunciar al seu dret d'expressar-se en valencià i va continuar en castellà".

Al seu juí, aquesta conducta comporta una vulneració de l'article 9.2 de l'Estatut d'Autonomia, que estableix que tots els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l'administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa utilitzada.

A més, els guàrdies civils i la resta de les forces de seguretat, per llei, han de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua oficial que aquest sol·licite. Així ho diu l'article 54.11 del Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que preveu que els treballadors de l'Administració General de l'Estat han de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua que sol·licite sempre que siga oficial en el territori.

"L'estatut de l'empleat públic no obliga els funcionaris individualment a saber valencià, però imposa a l'administració el deure d'organitzar-se per a poder atendre en valencià. En tot cas, un treballador públic no té dret a exigir als ciutadans que no parlen una llengua oficial", remarca el delegat de Plataforma per la Llengua, Manuel Carceller.

Per tot açò, demana a la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana la creació d'un protocol d'actuació per a l'atenció a la ciutadania en valencià per part de la Guàrdia Civil, a més de rebutjar la conducta dels agents per "discriminatòria i comportar una infracció greu o molt greu", segons la Llei orgànica 12/2007 del règim disciplinari de la Guàrdia Civil.

L'ONG del valencià reclama una investigació dels fets amb la intenció de poder iniciar un procediment sancionador contra els agents, tal com preveu la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.