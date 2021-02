Estafen 21.000 euros al Palau de Congressos de València fent-se passar per l'empresa de seguretat

Nova estafa electrònica a l'Ajuntament de València, en aquest cas en el Palau de Congressos, una entitat dependent del Consistori. El frau ha consistit en un correu suposadament de l'empresa de seguretat que avisava d'un canvi en el número de compte amb un certificat bancari. El Palau de Congressos va abonar 21.020,11 euros en aquest compte, que va resultar ser fraudulent, abans de descobrir l'engany. El cas se suma a l'estafa de 4 milions d'euros patida per l'Empresa Municipal de Transports (EMT) l'estiu de 2019 mitjançant l'anomenada 'estafa del CEO' i al robatori de 5.000 euros en efectiu en el Palau de la Música.

Segons han informat des de l'adreça del Palau de Congressos, la mecànica del frau ha consistit en la suplantació de la identitat de l'empresa de seguretat que treballa per al recinte. Els fets ja han sigut posats en coneixement de la Policia Nacional i dilluns que ve, a les 11.30 hores, es convocarà un consell d'administració extraordinari per a informar els seus membres d'aquest assumpte.

Tal com ha informat la directora del Palau, Sylvia Andrés, el passat 16 de desembre el Palau de Congressos de València va rebre un correu electrònic suposadament del proveïdor del servei de seguretat, anunciant el canvi del seu compte bancari.

Aquest correu adjuntava una carta escrita i signada per aquesta empresa, "amb totes les dades correctes", així com el certificat de titularitat del compte, emés per l'entitat bancària corresponent. Una setmana més tard, el Palau va realitzar el pagament electrònic de la remesa de les factures emeses pels seus proveïdors.

Entre elles es trobava la de l'empresa, corresponent al mes de novembre de 2020, per un valor de 21.020,11 euros, que es va ordenar al nou compte corrent. "Aquest pagament es va fer seguint el protocol de signatura mancomunada del Palau de Congressos i no es va rebre cap mena d'avís per part del banc, sobre anomalies en la coincidència del compte amb el titular", ha explicat Andrés.

Segons ha detallat, l'alarma va saltar després de detectar el Palau la devolució del pagament de la següent factura de l'empresa, corresponent al mes de desembre. Es va sol·licitar el certificat de titularitat a aquesta empresa, i en rebre's, es va comprovar que no coincidia amb el rebut el 16 de desembre. A més, l'empresa va informar que no havia rebut el pagament dels seus serveis corresponents al mes de novembre.

D'aquesta manera, la quantitat defraudada ascendeix a 21.020,11 euros ingressats el mes de desembre. Actualment, està oberta una investigació que conduïsca a la resolució dels fets. Així mateix, s'han reforçat els protocols de seguretat interns existents per a extremar el control i supervisió d'aquests processos per a evitar que aquest tipus de successos puguen repetir-se.

El PP exigeix auditories i responsabilitats

La portaveu del Grup Popular, María José Catalá, ha manifestat que els robatoris i estafes en el sector públic de l'Ajuntament "s'han convertit en un serial molt preocupant", que ja ha sigut advertit per la Sindicatura de Comptes, "i que hauria d'obligar el govern de Ribó i PSPV a iniciar immediatament auditories en tots els organismes i entitats municipals per a evitar que tornen a produir-se la pèrdua de diners públics".

"Cal depurar responsabilitats polítiques, perquè els diners sostrets ixen dels impostos dels valencians. Als nostres gestors els estan estafant, i això no es pot consentir, per la qual cosa és urgent que es facen auditories de ciberseguretat en el sector públic municipal i en Ajuntament", ha destacat Catalá, qui ha qualificat aquests fets com a "fallades de ciberseguretat gravíssimes" en el Consistori. "Amb aquests gestors no es pot anar ni al girar el cantó i cal canviar-los ja", ha conclòs.