Grezzi destitueix el gerent de l'EMT de València un any després de l'estafa de quatre milions d'euros

El gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, Josep Enric García Alemany, ha sigut destituït finalment un any després de l'estafa de quatre milions d'euros que va patir l'empresa pública.

El president de la companyia, Giuseppe Grezzi, ha anunciat aquest dimecres "el cessament" de García Alemany: "He pres la decisió de prescindir de Josep Enric García. És una decisió molt dolorosa per a mi que ha sigut llargament reflexionada. És la millor per a l'empresa i per al mateix Josep Enric, una persona de la meua absoluta confiança i que ha desenvolupat una faena impressionant", ha afirmat.

En una breu declaració, l'edil ha manifestat que és el "moment de començar nous camins en l'EMT. El tracte que s'ha donat al gerent no tenia cap justificació ni base, des del primer dia des de fa cinc anys".

Segons Grezzi, no ha canviat "absolutament res" en els últims dies, quan va afirmar que no estava sobre la taula l'eixida del gerent, "perquè aquest cessament no té res a veure amb la comissió d'investigació ni amb les conclusions. S'ha esgotat una etapa", ha explicat.

Grezzi ha agraït a Alemany "la seua dedicació i bon fer, que li devem com a ciutat" i ha anunciat que el seu actual adjunt a la direcció, Toni Martínez, pren les regnes de l'EMT de manera provisional. A més, en els pròxims dies es convocarà un consell d'administració per a traslladar als seus membres la decisió adoptada, que el propi Grezzi ha subratllat que és "un cessament" i no una dimissió.

"Quan en 2015 vaig apostar per un tècnic va ser una de les millors decisions de la meua trajectòria política. Ha aconseguit grans números i ha protagonitzat un canvi transformador. Sembla que no siga important, però per a mi ho és, i per a molta gent d'aquesta ciutat", ha afegit l'edil.

Respecte a la trajectòria de García Alemany, Grezzi ha afirmat que va agafar l'EMT "amb amenaça de privatització, sense compra d'autobusos, amb una plantilla desmotivada. Ara és l'empresa més important i capdavantera de la ciutat de València i d'Espanya. Estem renovant tota la flota, busos han passat de 13 a 7,5 anys d'edat mitjana, hi ha bosses per a contractar conductors (375 contractes en cinc anys), s'ha fet el canvi de xarxa que l'EMT necessitava i que cap director ni regidor es va atrevir a fer. Eren projectes en els calaixos. Perquè abans no es feia res en l'EMT, només es deixaven passar els dies, fins que vam arribar nosaltres", ha indicat Grezzi.

"Ha fet una faena excel·lent aquests anys, hem treballat braç a braç i molt a gust. Però sincerament crec que després d'un cicle de cinc anys estem en una etapa esgotada que ara acabem", ha dit l'edil.

Una estafa i tres investigacions

El frau, que va seguir l'anomenada estafa del CEO, va consistir en la suplantació de la identitat del president de l'EMT, Giuseppe Grezzi. Una empleada, la cap d'administració, va rebre diversos correus dels estafadors xinesos, els qui li van instar a guardar confidencialitat i a realitzar fins a huit transferències que finalment van sumar els quatre milions d'euros.

Arran de l'estafa, es van activar diverses investigacions: dues judicials, una a Hong Kong i una altra en un jutjat de València, i una comissió d'investigació en el si de la pròpia EMT que ara ha arribat a les seues conclusions finals i que apunta a la responsabilitat del gerent per no haver detectat les transferències entre el 3 i el 23 de setembre de 2019.