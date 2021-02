Tatiana Blatnik, sobrina política de la reina Sofía, sufre un accidente doméstico que le impedirá usar la mano

Tatiana Blatnik, esposa del príncipe Nicolás de Grecia, ha sufrido un aparatoso accidente que le llevará a estar unos días sin poder utilizar con normalidad su mano izquierda.

Mientras cocinaba, la esposa del sobrino de la reina Sofía acudió al hospital muy asustada y nerviosa con un profundo corte en el dedo pulgar de la mazo izquierda. Con una sonrisa en el rostro, pero aún con el susto en el cuerpo, la aristócrata ha contado lo sucedido a través de sus redes sociales.

"Me acabo de dar cuenta de lo muchísimo que utilizo este dedo, pero todavía está ahí, solo que ahora no puedo utilizarlo. La moraleja de esto es que uno no se da cuenta de lo mucho que necesita algo hasta que lo pierde", explica Tatiana Blatnik a sus seguidores. Además, intenta tranquilizarlos añadiendo: "Me siento bien, muy agradecida".

Entre los mensajes de apoyo y ánimo que ha recibido destaca el de su cuñado, Pablo de Grecia, que ha tratado de hacer uso del humor, aunque no muy correctamente, para quitar importancia al asunto. El príncipe heredero de la corona griega ha comentado que, ahora que está lesionada, es momento de que Nicolás de Grecia se ocupe de la cocina. Unas palabras que, realmente, resultan algo machistas, pues implican que el esposo de Tatiana solo debe ocuparse de las tareas del hogar ahora, cuando su mujer no puede hacerlo, en lugar de que estas responsabilidades sean algo compartido por todos los miembros de la familia.

Por su parte, tanto Miriam de Hungría como Tessy de Luxemburgo, que acaba de anunciar su compromiso, le han deseado una pronta recuperación para que consiga reponerse lo más pronto posible del susto y pueda retomar sus costumbres.