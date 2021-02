Las residencias de Álava registran siete nuevos casos, que elevan a 41 los positivos entre sus usuarios

En la habitual rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dado a conocer la última actualización de datos de la incidencia de la pandemia de la covid-19 en las residencias del territorio.

Las residencias alavesas presentan un total de 41 casos positivos en coronavirus entre las personas residentes. Los recursos afectados son las residencias públicas (2) y Sallurtegi de Salvatierra (6); y las privadas Roure (11), Yécora (9), El Pilar (8), Nuestra Señora de las Mercedes (1) y la vivienda comunitaria Zabalbide (4), en Izarra.

Además, el diputado general ha destacado que cinco personas que tenían la enfermedad en las residencias Ajuria, Sallurtegi, El Pilar y IMQ Igurco se han recuperado, quedando este último centro libre de coronavirus. En la última semana, no se han registrado nuevos fallecimientos en la red residencial alavesa.

Asimismo, 39 personas de las plantillas de las residencias del territorio se encuentran en este momento de baja laboral, por ser casos positivos o por estar en cuarentena al ser contactos estrechos.

González ha destacado que en las últimas dos semanas se está registrando un incremento de positivos en los centros que "responde" a la situación de la pandemia en Álava y al incremento de casos en el conjunto de la sociedad alavesa, con la entrada en zona roja de las distintas localidades del Territorio. Por ello, ha indicado que es habitual que cuando la transmisión es alta, acaba de una manera u otra, entrando en las residencias.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Respecto a la vacunación, el diputado general ha afirmado que la vacuna suministrada en las residencias "no impide la transmisión del virus" de forma que aunque la persona haya sido vacunada, "se puede contagiar y transmitir el virus a otras personas". "Lo que va a permitir la vacuna es que la persona vacunada no tenga síntomas graves de la enfermedad aunque la pueda sufrir", ha explicado.

No obstante, ha reconocido que todavía no se ha llegado al "punto óptimo" de inmunización de muchas de las residencias, que según ha informado, se produce siete días después de recibir la segunda dosis de la vacuna.

Según ha detallado, este miércoles terminará el proceso de vacunación en las residencias forales y esta semana en el conjunto de residencias alavesas. El 85,26 por ciento de las personas que son usuarias de las residencias alavesas han sido vacunadas con la primera dosis y el 84,24 por ciento del personal de las mismas.

González ha precisado que entre las personas que no se han vacunado, no solo se encuentra como motivo el rechazo a la vacuna sino que también hay casos en los que la persona tiene la covid-19, acaba de pasar la enfermedad o sufren patologías que no aconsejan la vacunación.

"Aunque estamos muy cerca ya del fin del proceso de vacunación, y por tanto de la inmunidad de las personas que habitan en las residencias y de los trabajadores y trabajadoras, no hay que relajar las precauciones", ha pedido.

González ha subrayado que "en este momento, todavía hay un índice de contagio muy alto" en Álava -con 582,66 positivos por cada 100.000 habitantes-, por lo que cree que "no hay que relajar las precauciones. "Hay que seguir utilizando las mascarillas y mantener la distancia interpersonal. Todavía tenemos que seguir con las pautas de cuidado aunque se hayan producido las vacunaciones", ha insistido.