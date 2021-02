'First Dates' celebra San Valentín por todo lo alto... y con nueva camarera

Este martes a las 21:45 horas First Dates da el pistoletazo de salida a una semana cargada de amor y sorpresas. El exitoso restaurante donde miles de personas han acudido en búsqueda de que Cupido les lance la flecha correcta, tiene reservado unos días muy especiales para sus comensales.

En Mediaset han decidido que este San Valentín no solo se trata de un día, sino de una semana muy peculiar donde varios solteros buscarán el amor de su vida, mientras un nuevo rostro se encargará de que no falte de nada en la mesa.

Al team de Carlos Soberase unirá nada más y nada menos que Ángela Ponce. A muchos no les sonará el nombre pero una cara como la suya es difícil de olvidar ya que fue la ganadora de Miss Universo España en el año 2018.

‘First Dates’ celebra #SanValentín con románticas citas y el debut de Ángela Ponce como camarera invitada. ¡Bienvenida, Ángela! ❤️ https://t.co/aF0P0cvhrppic.twitter.com/NzRtWochCH — First dates (@firstdates_tv) February 8, 2021

La nueva camarera del programa de citas es modelo y "formará parte del equipo durante varias semanas", como bien ha explicado el presentador en una nota de prensa.

Por su parte, Ángela Ponce inicia una nueva experiencia, ante lo cual no ha podido estar más orgullosa: "First Dates es un programa que yo he seguido durante muchos años. Me divertía verlo por la diversidad de personas y de formas de pensar que pasaban por ahí. Siempre me pareció muy interesante".