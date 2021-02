Jordi realiza una de las entradas más originales de la historia de 'First dates'

Jordi realizó este lunes una de las entradas más originales en First dates ya que el barcelonés llegó al restaurante de Cuatro montado en unos patines en línea, dejando sin palabras a Carlos Sobera.

"¿No has encontrado un vehículo que te traiga hasta aquí?", le preguntó el presentador al comensal, que le explicó que "soy instructor de patinaje y siempre tengo los patines puestos, las 24 horas del día, y no puedo vivir sin ellos".

Sobera le preguntó al barcelonés si "en el campo del amor: ¿Has patinado o te ha ido bien?". Entre risas, Jordi le contestó que "he tenido situaciones en las que he patinado y llevo un año solo".

Su cita fue Sara, que se quedó mirando a Jordi cuando llegó al local. "¿Hay algo que te llame la atención?", quiso saber el presentador, a lo que ella afirmó que "se patinar y me ha llamado mucho la atención que llevara patines porque no me lo esperaba".

Carlos Sobera y Sara, en 'First dates'. MEDIASET

Que procedieran de Barcelona y su amor por el patinaje fueron buenos comienzos para su relación, por lo que pasaron a la mesa para cenar, seguir conociéndose y buscar más puntos en común.

Durante la velada, Sara comentó que era casteller: "Hago castells en Sants -el barrio de su cita-", a lo que el instructor de patinaje señaló que "se te ve fuertota...", y ella respondió entre risas que "no tanto".

Sara y Jordi, en 'First dates'. MEDIASET

Ambos dieron muestras de gustarse durante toda la cena, y otro de los temas que tuvieron en común fueron los viajes: "Una vez me dijeron que tenías que conocer el mismo número de países que años cumples y yo lo he conseguido -31 años y otros tantos países-".

Al final, Sara sí que quiso tener una segunda cita con Jordi: "Podemos hacer cualquier tema de deporte porque a los dos nos encanta, a ver qué pasa...". Él, por su parte, también quiso volver a quedar "porque me has parecido muy interesante y hemos coincidido en muchísimas cosas".