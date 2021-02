Cvirus.- La rectora de la UA ofereix a Puig instal·lacions del campus de Sant Vicent del Raspeig per a vacunacions

Per a açò, Navarro ha oferit al cap del Consell els espais universitaris situats en el campus de Sant Vicent del Raspeig, ja que considera "de vital importància" l'"agilitat" en la vacunació, com a resposta a la "més ràpida immunització possible de la mateixa", segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

"L'excel·lent ubicació del campus universitari entre els municipis de Sant Vicent del Raspeig i Alacant, en l'entroncament de les autovies A-7 i A-77, col·loca la situació del mateix en un punt de fàcil accés mitjançant vehicles i al mateix temps una ràpida evacuació dels mateixos", ha explicat la rectora en la carta remesa a Puig.

Així mateix, ha assegurat que "es tracta d'un procés que diàriament es desenvolupa en la nostra universitat" i està, per tant, "completament verificat". Navarro ha assenyalat que, a més, que la institució universitària ha traslladat a format online la major part de la seua activitat docent i administrativa, per la qual cosa s'ha mantingut "al mínim" la presencialitat en tot el seu recinte.

Igualment, la rectora de la UA ha afegit en l'escrit que "qualsevol aportació que contribuïsca a augmentar l'eficàcia de tan important vacunació ha de ser posada a la disposició de la Generalitat", i ha inclòs diversos plànols d'ubicació en els quals, per informe tècnic del vicerectorat d'Infraestructures, es podria utilitzar com a "espai idoni" per a la instal·lació de les carpes, com són l'aparcament de la zona Sud del Campus, situat entre el MUA i l'Aulari 3.