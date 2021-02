Cvirus.-Residències valencianes es queixen a Fiscalia de falta de vacunes i una trasllada demora en recollida de morts

"Estem realment preocupats per la situació que travessen els centres de majors, on entra el virus i és letal", ha indicat la fiscal coordinadora civil, Ana Lanuza, en declaracions a Europa Press. "I a aquesta situació se suma ara la queixa per la falta de vacunes", ha dit en relació a aquest procés que gestiona la Conselleria de Sanitat.

"Des dels centres hem rebut diverses queixes sobre l'absència de vacunes i el fet que no se'ls donen explicacions", ha indicat. "Un dia que es perd en vacunació, un dia que es perd en vida. Tant de bo prompte estiga vacunat aquest col·lectiu que tant ho necessita. És una situació molt mala", ha advertit.

Així mateix, una residència ha comunicat a Fiscalia retards de les funeràries a arreplegar cadàvers. "Pel que sembla no s'està fent amb la celeritat que seria convenient", ha traslladat Ana Lanuza.

Des de Fiscalia, a més, estan "preocupats" per l'increment en el nombre de morts residents: s'ha passat de 565 registrats des de març fins a juliol als 1.549 des d'eixe mes fins a l'actualitat, és a dir, 984 morts més, quasi el doble.

Davant aquest panorama, en el ministeri públic es mantenen obertes 12 diligències preprocessals civils -s'han arxivat cinc recentment- per a vetlar per la seguretat i el benestar dels residents. No obstant açò, la fiscal ha pronosticat que s'obriran algunes diligències més per l'augment de casos de covid entre majors.

VACUNES EN ANCIANS INCAPACITATS

A la fi de gener dos jutjats d'Alacant van obligar per primera vegada en la Comunitat Valenciana a vacunar dos ancians incapacitats malgrat l'oposició de familiars i cuidadors. Un dels processos es va iniciar després de sol·licitar-ho la Fiscalia, mentre que el segon va sorgir de la pròpia residència en la qual estava l'ancià.

Després d'aquests casos, una altra residència de la Comunitat va posar en coneixement del jutjat que no s'havia pogut vacunar un resident incapacitat en comptar amb l'oposició familiar però el procediment es va acabar arxivant en no haver-hi cap expedient d'incapacitat que acreditara aquesta situació.

Des de Fiscalia obriran diligències preprocessals per a analitzar l'assumpte i, si escau, sol·licitar les mesures cautelars pertinents. Les residències valencianes disposen d'uns models propis per a traslladar als òrgans judicials, amb major celeritat, els casos d'ancians incapacitats que compten amb l'oposició familiar o dels tutors per a administrar-los la vacuna.

DADES RESIDENTS

Segons les últimes dades de la Conselleria de Sanitat, actualment hi ha algun cas positiu en 169 residències de majors -16 en la província de Castelló, 57 en la província d'Alacant i 96 en la província de València-.

Així mateix, es troben sota vigilància activa de control sanitari 69 residències a la Comunitat Valenciana: 9 en la província de Castelló, 24 en la província d'Alacant i 36 en la província de València.