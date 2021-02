El PP replica al PSOE que se "centre" en las prioridades de la comunidad y no se "esconda" en la compra de su sede

Los 'populares' han respondido en nota de prensa después de que el secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, retara hoy a la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, la logroñesa Cuca Gamarra, a que "por una vez explique cómo se financió la sede del PP en Logroño".

Para el PP, "con el nivel de la ocupación de las UCI en nuestra Comunidad, el número de fallecidos durante la pandemia y las dramáticas consecuencias, en todos los órdenes de la tercera ola de la Covid-19, resulta de una irresponsabilidad sin precedentes que el partido del gobierno se ocupe y preocupe de este asunto".

Ha añadido: "No hay caso. No lo hubo hace casi 13 años y tampoco ahora. Por mucho que el PSOE de La Rioja se empeñe, las mentiras de entonces no se van a convertir en verdades ahora".

Ha explicado que "el PP de La Rioja entregó en su momento toda la documentación requerida sobre la compra de la sede de Duquesa de la Victoria y nunca se ha demandado ampliar esos datos o cualquier otra información al respecto por ninguna instancia judicial".

Por ello, ha rechazado participar "en esta estrategia para desviar la atención de lo importante y lo urgente". "El Partido Popular", ha dicho, "no va a caer en este burdo intento y va a seguir ejerciendo, como hasta ahora, con rigor y responsabilidad su labor como oposición"

"Seguiremos denunciando comportamientos bochornosos como la gestión opaca de las ayudas de la ADER; las dudas y nulas certezas del Plan de Vacunación y el malestar que genera entre los riojanos que la macroestructura del Gobierno de Andreu no deje de crecer en altos cargos y asesores mientras cientos de pymes y autónomos echan el cierre a sus negocios", ha finalizado.