'La Resistencia' entrevista a un invitado anónimo para cubrir la baja por covid de un famoso

Lo que no pase en La Resistencia... A las 16:00 horas de este lunes le comunicaron al espacio de Movistar que el famoso al que iban a entrevistar había dado positivo por covid y no podía acudir.

Enseguida el programa, a través de redes sociales, realizó una búsqueda de otro invitado para que acudiera a visitar a Broncano, y varios personajes conocidos bromearon con ir a visitarles (Noelia Franco, concursante de OT 2018; Rafa Romera, de OT 2020; la jugadora de balonmano Eli Pinedo; el concursante de PasapalabraNacho Mangut; el presentador de El condensador de fluzoJuan Gómez Jurado; el rapero Keyblade; o el cantante Famous, ganador de OT 2018).

Al final, Broncano seleccionó a un joven anónimo: "Ahora viene una persona que hasta hace nada no sabíamos ni cómo se llamaba. Pero tiene un amigo que se llama Alberto que, entre las 200 mil respuestas, hemos escogido la suya proponiéndole y aquí está",

Hoy, ha venido a divertirse a La Resistencia...¡¡UNA PERSONA ANÓNIMA!! #LaResistenciapic.twitter.com/hOEikq3iZt — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 8, 2021

"¿Cómo se llama el chaval? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡Gonzalo!", exclamó el presentador dando entrada a su invitado del lunes, que llegó ataviado con bolsas de regalos en la mano y una mascarilla de la empresa de su padre para promocionarla.

Si necesitáis reparar el coche en Córdoba: FAECOR pic.twitter.com/4FCnuwtDKJ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 8, 2021

Broncano reconoció que "un amigo tuyo ha dicho que acababas de mudarte a Madrid, que no tenías abono transporte y que tenías cosas que promocionar. En cuanto lo he leído he dicho, es este nuestro invitado y aquí estás". Y añadió que "no te conocemos de nada, pero te estamos bastante agradecidos, nos has hecho un favor".

Pero La Resistencia no supuso su debut en televisión ya que "ayer justo salí en un canal de Córdoba opinando sobre las PCR anales", comentó entre risas el almeriense, que también recibió algunos regalos por parte del programa.

Queríamos desvirgar a Gonzalo pero se nos adelantaron por poco. #LaResistenciapic.twitter.com/ynx4iVuW5k — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 8, 2021

Al final, el presentador volvió a agradecerle la visita: "Nos has salvado el programa, muchas gracias, esta es tu casa. Igual te llamamos en unos meses", señaló al concluir la entrevista.