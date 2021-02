Denunciado por presuntas amenazas con un rifle a independentistas en un vídeo

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente este domingo en la comarca del Alt Camp (Tarragona) a un hombre por difundir por Twitter un mensaje en vídeo en que presuntamente amenaza a independentistas con un rifle en la mano.

La policía catalana ha localizado el hombre, le ha llevado a comisaría a declarar y posteriormente ha ido a su casa, donde han incautado ocho armas de fuego que tenia en su domicilio, según ha informado el cuerpo policial.

"Bon dia. Aquí, preparándome para el domingo. Por si se le ocurre a algún 'perroflauta' de esos aparecer con una banderita de esas como los de Les Borges. Se van a... Madre mía, cuando... Me callo porque puedo decir barbaridades", comenzaba diciendo en el vídeo, haciendo clara alusión a los independentistas que este viernes desplegaron una bandera gigante junto a un stand de Vox.

El clip finalizaba con el hombre asegurando que "como venga alguno de Picamoixons, ese va a ser primero. Venga, venga, os espero mañana a las 12.45 ahí, en el Portal Nou. Os espero".

El rapero Valtònyc se ha hecho eco del vídeo para denunciar la condena de varios raperos en España por las letras de sus canciones. "Me han pasado esto y me he acojonado porque me pensaba que era alguien rapeando y ya he visto que seríamos 16 raperos condenados a prisión en España. Menos mal que sólo es un hombre amenazando independentistas con una escopeta diciendo que les disparará y eso los jueces no les preocupa", ha escrito junto al vídeo.