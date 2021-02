Los seis consejos para aprender un idioma de un políglota que domina 15 lenguas

Suele ser uno de los propósitos de nuevo año más comunes. Caballo de batalla para estudiantes de todo el mundo, aprender un idioma extranjero puede ser un suplicio. Por eso, los consejos de los expertos pueden ser muy útiles.

Alex Rawlings es británico con origenes griegos, vive en Barcelona y es titulado en alemán y ruso. En declaraciones a la BBC explica: "Aprendí 15 idiomas y uso entre 6 y 8 regularmente". Este mismo medio recoge seis consejos para aquellos que quieran aprender una lengua.

1. No desanimarse

Lo primero es no desanimarse. Hay una investigación que apunta a que conforme se cumplen años, se pierde la capacidad de aprender una lengua, pero según Rawlings, la edad no es un impedimento para aprender el suficiente vocabulario como para dominar una lengua.

2. Aprender a aprender

El segundo consejo es aprender a aprender. "Es un poco incómodo cuando la gente dice que tienes algún tipo de 'don' lingüístico o que eres una especie de genio del lenguaje. No es como me veo a mí mismo. Durante mucho tiempo no hablé esos idiomas, y tuve que esforzarme mucho para aprenderlos", dice Rawlings.

"Piensa en Sudáfrica, por ejemplo. No se trata de tener un 'don' para ser multilingüe. Si vives en Johannesburgo, básicamente necesitas cinco idiomas para sobrevivir, y todos los hablan", explica este experto.

3. ¿Por dónde empezar?

El tercer consejo tiene que ver por dónde empezar. "Lo primero que hago es tratar de aprender algunas palabras y saludos básicos para adiestrar a mi lengua y mis oídos, y acostumbrarme al sonido y al ritmo del idioma", dice Rawlings.

"Tomo un tema como ir a la tienda y en una hoja de papel escribo cada frase que me imagino podría necesitar en ese lugar. Luego trato de encontrar esas frases en internet o traducirlas y memorizarlas. Así, cuando estoy en esa situación, tengo todo el vocabulario que necesito a mano. Puedes repetir eso en tantas situaciones como quieras", añade.

4. Rodéate del idioma

El cuarto consejo es 'rodearse' del idioma. "Para mí, la mejor forma de aprender un idioma es cuando sientes que no estás aprendiendo en absoluto", dice Rawlings. Y para ello, lo mejor es ver series o películas en el idioma que queremos aprender. "Ojalá las clases de idiomas tuvieran menos que ver con aprender el idioma y más con explorar el mundo", añade el lingüista.

5. Mejor practicar poco pero con mucha frecuencia

El quinto consejo tiene que ver con la frecuencia con la que estudiamos. Para Rawlings, es mejor practicar poco pero con mucha frecuencia, en lugar de darse 'atracones' esporádicos. Incluso con una hora al día, siempre que sea todos los días, puede ser suficiente.

6. Mejor aprender más de un idioma

Por último, otro consejo es que cuantos más idiomas se hablen o se aprendan, más fácil será. De hecho, hay estudios que han demostrado que las personas multilingües tienen más facilidad para aprender otros idiomas y para tener un mejor desempeño en otras áreas del conocimiento.